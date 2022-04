Para, a kavarógép: a leghírhedtebb arcok ügyvédje is készülhet a sittre

Az Isten malmai és a Tisztítótűz után itt egy újabb rendőrségi akció, amit az erre szakosodott zsaruk bibliai eredetű kifejezéssel illettek: ugyanis most az annak idején Jézust halálra ítélő bíróság jeruzsálemi főpapjáról, Kajafásról nevezték el azt a bevetést, melynek során letartóztatták a minden lében kanál Marek Parát. Ő az az ügyvéd, aki a legválogatottabb "nehézfiúk" ügyét képviselte hosszú időkön keresztül. Most majd neki lesz szüksége valami dörzsölt prókátorra.

Kočner válla felett Para skubizgató tekintetét látni (TASR)

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) szerdán reggel őrizetbe vette a Fico-kormány egykori belügyminiszterét, Robert Kaliňákot, valamint Marek Para ügyvédet. A korábbi miniszterről rengetegszer írtunk már, de Para eddig csak amolyan szakmai mellékszereplője lehetett a korrupcióval átitatott közéletünkről szóló beszámolóknak. Most ő is felkerült az események "főtáblájára". Nem véletlenül.

A nyomozóknak sikerült feltérképezniük Para korábbi látogatásait az országos rendőrfőkapitányság épületébe, ahova azért mászkált gyakran, hogy ott egyeztessen a Norbert Bödör nyitrai oligarcha vezette titkos társasággal, amelyik egyfajta maffiacsoportként működött a rendőrségen belül. Éppen a már említett Tisztítőtűz elnevezésű akció az, amelyik rávilágított arra, hogy az előző kormányok idején a rendőrség a Smer keze alá dolgozott. Ennek keretében az említett ügyvédet arra a feladatra állították rá, hogy semlegesítse a hatalomra nézve kényelmetlen Vasiľ Špirko ügyészt, és ha lehet, vonják őt eljárás alá. Most fordult a kocka, és Para ellen indítottak eljárást, mert több bizonyíték támasztja alá, hogy bedolgozhatott a Bödör, illetve Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány vezette maffiának.

Para aránylag ismert arc, ő védte az olyan hétpróbás alakokat, mint Ivan Lexa mečiarista titkosszolgálati vezetőt, Marian Kočnert, és magát Norbert Bödört is.

Špirko ügyész neve 2016-ban vált ismertté, amikor a NAKA razziát tartott az irodájában, és azzal vádolta meg, hogy visszaélt hatalmával. Akkor minden politikailag kényes ügyét el is vették tőle. Többek között azt is, amelyik a Smerhez közel álló - és később adócsalás miatt rács mögé dugott - Ladislav Bašternák cégével, a B.A. Haus-szal volt összefüggésben.

A Špirko akkor azt szerette volna kideríteni, hogy rendben volt-e az említett cég részvényei egy részének átruházása, ami éppenséggel Robert Kaliňák akkori belügyminiszter kezébe került. A rendőrség most azt állítja, hogy Marek Para állt a kekeckedő ügyész ellen indított eljárás mögött. Ez derül ki Para meggyanúsításával kapcsolatos állásfoglalásból, amelyet az Aktuality hírportál szerzett meg.

Annak idején Špirkót kétszer is meggyanúsították, de az ügyészség mindkét esetben leállította az eljárást. Ján Kuciak újságíró meggyilkolása után aztán az ügyész bejelentette, hogy szabotázsakció gyanúja miatt büntetőfeljelentést tett Kaliňák és a rendőrségi vezetők ellen. Ebből sem lett semmi, mivel a főügyészség a beadványt elutasította.

Marek Para ügyének egyik kulcstanúja Špirko, aki 2016-ban Ľuboš Varga adócsaló ügyében járt el, akit meg Para ügyvédként képviselt. Špirko szerint Varga az egyik kihallgatáson egy másik bűncselekményről is beszélt, ami a Kaliňák vezette belügyminisztériumban kiírt pályázatokkal volt kapcsolatban.

A nyomozás jelenlegi megállapításai szerint a helyzet a következő volt: míg Špirko azt hitte, forró nyomra lelt, hiszen egy lényeges ügyben talált egy fontos tanút, Para a háta mögött azon dolgozott, hogy lejárassa őt. Vargával együtt panaszt emelt Špirkóval szemben, amelyet közvetlenül az akkori különleges ügyésznek, - a tavaly első fokon 14 évre ítélt - Dušan Kováčiknak juttatott el. Varga aztán annak reményében, hogy alacsonyabb büntetést mérnek rá ki, beszámolt az ügyésznek arról, mik mentek a belügyminisztériumban, ahol 200 millió eurós összeget "legalizáltak".

Špirko szerint az egyetlen módja annak, hogy a gyanúsítottak megúszhassák ezt az egészet, az volt, ha lekapcsolják őt egy mondvacsinált eljárás megindításával. A szemtanúk arról számoltak be, hogy Para személyesen érvelt egy ilyen forgatókönyv mellett a rendőrség főhadiszállásán. A pénzügyi részleg korábbi vezetője, a rendőrséggel együttműködő Bernard Slobodník is erről számolt be, hiszen ott volt, amikor Para a NAKA akkori vezetőjéhez, Peter Hraškóhoz ellátogatott ezt megbeszélni. Ezt a látogatást az elektronikus vendégkönyv bejegyzése is alátámasztja.

Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt vezetője, akinek szintén megeredt a nyelve, arról beszélt, hogy

Špirkót titokban követték is. Ezt addig tették, amíg rá nem jöttek, hogy az ügyész autóján kamerák vannak felszerelve.

Ha ez mind nem lenne elég, az is a nyilvánosságra került, hogy annak idején Marian Kočner Parával és Bödörrel a threema rendszeren keresztül folytatott levelezésükben többször egyeztetgettek a kényelmetlen ügyészről, illetve arról, miképpen keverjék gyanúba Špirkót. Aztán a Kuciak-gilkosságot követően, amikor már Fico lemondott a miniszterelnöki tisztségéről, Kočner berezelt, hogy az ügyész ellentámadásba megy át, és levadássza az ügyvédjét, Parát. Erről 2018 májusában írt is egy üzenetet Bödörnek, mondván, Špirko ügyében Parát gyanúsítják meg elsőként és ez nem jó (vagy ahogy ő írta viccesen: "nem dobre"). Ez már nyílt háború - folytatódott az sms. A főnöknek - (ahogy Ficót hívták az ilyen üzenetekben) - be kellene avatkoznia - így Kočner, aki jelenleg 19 éves börtönbüntetését tölti.

Aztán végül, a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján egy hónappal később, 2018 júniusában Kočnert kapcsolták le a hatóságok, és Parát egészen mostanáig, azaz szerdáig futni hagyták. És a legfrissebb hírek szerint a Speciális Ügyészi Hivatal már be is nyújtotta az indítványt a büntetőbírósághoz, hogy Marek Para ügyvédet helyezzék előzetes letartóztatásba, hogy ne kavarhasson tovább szabadlábon.

(aktuality/para)