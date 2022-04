A legtöbb témában egyetértettek a V4-es bizottságok elnökei Ukrajna kapcsán, az egyikben viszont a magyarok továbbra is hajthatatlanok

Kassán tanácskoztak hétfőn a V4-es parlamentek európai ügyekért felelős bizottságainak elnökei.

A találkozón Vladimíra Marcinková, a szlovák, Ondrej Benešík, a cseh, Hörcsik Richárd, a magyar, valamint Anita Czerwinska, a lengyel bizottság elnöke vett részt.

A kassai ülés egyik fő témája az ukrajnai helyzet volt. Vladimíra Marcinková a TASR hírügynökségnek elmondta, a bizottságok vezetői több területen is egyetértésre jutottak, ez pedig szerinte egy kulcsfontosságú üzenet mind az európai, mind az ukrán partnerek számára.

Abban is egyetértettek, hogy Oroszország borzalmas háborús bűncselekményeket követ el Ukrajna területén, olyan emberiesség elleni bűncselekményeket, amelyek ellentétesek a nemzetközi közjoggal és az ENSZ alapokmányával.

"Mint minden bűncselekmény esetében, a bűnözőt itt is meg kell büntetni, amely jelen esetben Oroszország" - mondta, hozzátéve, fontos, hogy ezeket a bűncselekményeket alaposan kivizsgálják.

Marcinková elmondta, minden résztvevő azon a véleményen volt, hogy az Európai Unió által Oroszországgal szemben már bevezetett szankciókat szigorúan be kell tartani. Egyetértettek abban is, hogy Ukrajnát anyagilag és materiálisan is segíteni kell. Magyarország kivételével egyetértenek abban is, hogy Ukrajnának katonai segítségre van szüksége, vagy szigorúbb szankciókat kell bevezetni.

Az ülésen részt vett az ukrajnai parlamenti európai integrációs bizottságának elnöke, Ivanna Oresztyivna Klimpus-Cincadze is. Marcinková szerint hangsúlyozta, hogy a humanitárius segítségnyújtás mennyisége csökken. „Nagyon fontos, hogy szolidaritásunk, kohéziónk és Ukrajnának nyújtott segítségünk ne fakuljon ki” – fogalmazott.

A találkozó egy másik témája a félretájékoztatás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele volt.



