Fico a héten megtudhatja, megy-e a börtönbe; Heger és Čaputová már vasárnap gratulált Macronnak, Orbán még hétfőn sem találta a szavakat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR/AP

Szerdán délben kezd tárgyalni a parlament mentelmi bizottsága Robert Fico mentelmi jogának felfüggesztéséről, vagyis arról, hogy engedélyezik-e, hogy a speciális ügyészség kezdeményezze a volt miniszterelnök letartóztatását. A mentelmi bizottság még aznap szeretné befejezni az ügyet, és csütörtökön a plénum is szavazhat a kérvényről. Ha a parlament ki is adja Ficót, még nem biztos az előzetes letartóztatása, mert az ő ügyéről is bíró dönt, ahogy minden más esetben.

Azonban még a bírósági döntésre is sor kerülhet a héten, hacsak nem húzzák el túlságosan a képviselők a vitát a mentelmi bizottságban és a plénumban.

Mivel Robert Ficót és robert Kaliňákot gyakorlatilag ugyanazzal vádolják, ugyanabban az ügyben, megvan az esélye, hogy a bíró őt is előzetes fogságba helyezi, hogy ne tudja befolyásolni a tanúkat.

A volt miniszterelnök és „örökös belügyminisztere” Robert Kaliňák ellen bűnszervezet létrehozása és hatalommal visszaélés a vád. Azzal gyanúsítják őket a nyomozók, hogy a rendőrséget és az adóhatóságot felhasználva kerestek olyan ügyeket, amelyekkel kompromittálhatták volna politikai ellenfeleiket, Igor Matovičot és Andrej Kiskát.

Blinken és Lloyd Austin is Zelnszkijjel tárgyalt

Vasárnap éjszaka Kijevbe látogatott és Volodomir Zelenszkijjel tárgyalt Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter és Antony Blinken külügyminiszter. Ez a legmagasabb szintű amerikai küldöttség, amely a háború kitörése óta Ukrajnában tárgyalt. A megbeszélésről csak utólag tájékoztattak, miután a két miniszter már elhagyta Ukrajnát.

A tárgyalások eredményéről nem nyilatkozott sem az ukrán, sem az amerikai fél, viszont élesen tiltakozott miattuk Oroszország, amelynek nem tetszik, hogy az USA további fegyverszállítmányokat ígér Ukrajnának.

Macron győzött, Orbán „nem találja a szavakat”

Emmanuel Macron megismételte öt évvel ezelőtti sikerét, és vasárnap második alkalommal is megnyerte a francia köztársasági elnöki választást. Macron a választás második fordulójában 58 százalékos eredményt ért el, vagyis több mint 16 százalékot vert rá ellenfelére, a szélsőjobboldali Marine Le Penre. Macronnak már vasárnap éjjel gratulált Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök, és Eduard Heger kormányfő is.

„Emmanuel Macronnal szakmailag és emberileg is egyetértek, ezért is töltött el őszinte örömmel, hogy ismét sikerült győznie” – írta a közösségi oldalán Heger.

A magyarországi reakciók visszafogottabbak, Orbán Viktor miniszterelnök a jelen cikk megírásáig nem reagált – legalábbis a közösségi oldalán –, és Áder János köztársasági elnök sem adott ki sajtóhírt a francia elnökválasztással kapcsolatban.

A Szövetség a megyei képviselőjelöltek kiválasztására készül

A Szövetség a hétre ígéri, hogy nyilvánosságra hozza annak 250 polgármesterjelöltnek a nevét, akiről a párt elnöksége már döntött. A listát múlt héten pénteken, bő két hónapos huzavona után hagyta jóvá a testület, miután néhány település kérdésében ellentét alakult ki a platformok között: az MKP Platform nem akart beleegyezni az Összefogás néhány javaslatába.

A párt helyi szervezetei még további mintegy 250 településen állathatnak jelöltet, és dönteniük kell a párt képviselőjelöltjeiről is.

A Szövetség a megyei választásokra való felkészülést sem sieti el, csak a napokban fogják elfogadni azt a szabályzatot, ami alapján a helyi szervek dönthetnek a jelöltekről.

Lajos P. János