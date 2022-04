Nem ússza meg Oroszország sem, a nyugati fele is lángban áll

Amióta Moszkva megtámadta Ukrajnát, és módszeresen pusztítja a civil lakosokat a szomszédban, egyszeriben elharapóztak a nagyobb kiterjedésű tűzesetek Vlagyimir Putyin országában. Ebben a hónapban például már a második olajtároló kapott lángra, ráadásul mindkettő aránylag közel található az ukrán határhoz. Moszkva mellett pedig egy fontos katonai kutatóintézet gyulladt ki, aminek következtében sokan életüket vesztették.

Az orosz légtérbe behatoló két ukrán helikopter csapást mért egy olajtárolóra a határ közelében fekvő Belgorodban, a létesítmény kigyulladt - számoltunk be április legelején a hírről, amit aztán fura módon az ukrán védelmi minisztérium azóta sem erősített meg. Sőt, a tárca szóvivője - reagálva az orosz "vádakra", amelyek a belgorodi létesítmény megtámadásáról szóltak - kijelentette: "Ukrajna nem felelős az Oroszországi Föderáció területén bekövetkezett összes katasztrófáért vagy eseményért, beleértve az említett olajraktárban keletkezett tüzet". Azóta se nagyon tisztázódott, mi történt ott valójában, bár elég valószínű, hogy ezt a sikeres katonai missziót az ukránok követték el, és csak szerényen elhallgatják.

Aztán hétfőn jött a hír, hogy Belgorodtól kissé északabbra, de az ukrán határtól így is csak 100 kilométerre található Brjanszkban a hajnali órákban egyszer csak kigyulladt egy olajtároló.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022

A hivatalos csatornák "egy tároló és egy másik objektum" égéséről számoltak be, de sérülés nem történt és állítólag a lakosság evakuálása sem szükséges. A rendkívüli helyzetek minisztériumának sajtószolgálata később pontosított, hogy nem akármi kapott lángra, hanem a Transznyeft Brjanszk Druzsba bázis ég.

A Transznyefty-Druzsba - a Transznyefty leányvállalata - 3,1 millió köbméteres tartályparkkal rendelkezik, valamint 3500 kilométernyi kőolajvezetéket üzemeltet, egyebek mellett az Oroszországból Európába tartó Barátság (azaz a Druzsba) vezetéket is.

The fire at the oil depot in #Bryansk has not yet been extinguished pic.twitter.com/LqlwYFGByP — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022

Ahogy az a fenti posztban is látható, hétfőn este 18-kor is még okádta a füstöt a létesítmény, pedig rengeteg tűzoltó dolgozott a kármentésen. A Ukraine Weapons Tracker nevű Twitter-csatorna tudni véli, hogy a lángok nem véletlenül törtek ki, hanem az ukránok ismét bevetették a töröktől szerzett csodafegyverüket, a Bayraktar nevű pilóta nélküli harci drónt.

#Russia: Early today, 2 oil storage depots (Civil & Military) were hit by explosions & subsequent large fires in #Bryansk. Some fires continue 12+ hours later.



Whilst officially unconfirmed, info we have reliably received states that they were caused by UA TB-2 drone strikes. pic.twitter.com/o3F70FN0F5 — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 25, 2022

Akárcsak a múlt csütörtökön a Moszkva mellett található Tver városban is, ahol szintén kigyulladt egy hadászati szempontból fontosnak minősített intézet, és az oltásban több mint 240 tűzoltó vett részt.

As a result of a fire in the research institute of the #Russian Aerospace Defense Forces in #Tver, 27 people were injured and 6 died. This was reported by the emergency services. A case for violation of fire safety requirements has been initiated. pic.twitter.com/ie5EUrrMuK — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2022

Vasárnap este arról szóltak a hírek, hogy már tizenhétre nőtt az orosz Lég- és Űrvédelmi Erők Központi Kutatóintézetében kiütött tűz halálos áldozatainak száma. A tűz 2500 négyzetméteren terjedt el, az épület tetőszerkezete beomlott, és vagy 150 embert kellett kimenekíteni. Az előzetes információk szerint szó sincs szabótázsakcióról, hiszen csak az elektromos rendszer meghibásodása okozta a tüzet, és a bajt az okozta, hogy a tűzoltókat csupán másfél órával a tűz kitörése után riasztották.

