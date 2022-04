Amikor az állami szervek védtek egy bűnszervezetet – ezt építette ki Fico és Kaliňák az ügyész szerint

A megbízott ügyész részletesen indokolta a Robert Fico mentelmi jogát felfüggesztő kérvényében, hogy mivel is vádolják a Smer elnökét, és miért kell őt előzetes letartóztatásba helyezni. Röviden: Fico és Kaliňák 2012 és 2018 között arra használták politikai hatalmukat, hogy bűnszervezetet alakítsanak ki, és ennek működéséhez kihasználják az egyes állami szerveket, mint például a rendőrséget vagy a pénzügyőrséget. A volt kormányfőt és belügyminiszterét múlt héten gyanúsította meg a rendőrség.

Fico a NAKA-t vádolja az egyik sajtótájékoztatóján (Fotó: TASR)

A mandátumvizsgáló és mentelmi bizottsága szerdán tárgyalja a főügyész kérvényét, amelyben arra kéri a parlamentet, hogy engedélyezzék Robert Fico előzetes letartóztatását. A kérvényt a főügyész, Maros Žilinka nevében és helyett az általa megbízott Ladislav Masár, Daniel Lipšic speciális ügyész helyettese írta alá.

A 22 oldalas alapos indoklás részletesen elmagyarázza, hogy mit is értenek a nyomozók és a speciális ügyészség bűnszervezet létrehozása és támogatása alatt. A bűnszervezetet maga Robert fico és Robert Kaliňák hozták létre 2012 és 2018 között, vagyis a második és a harmadik Fico-kormány idején, amelyekben Robert Kaliňák a belügyminiszteri posztot töltötte be.

„Ezt oly módon tették, hogy magas állami funkciókba, kihasználva a politikai hatalmukat, előre elkészített, megegyezett és megtervezett módon az általuk kiválasztott és a velük lojális személyeket helyezték, Norbert Bödörrel egyeztetve” – írja az ügyész a kérvényben.

Az egyik cél a bűncselekményeik nyomainak eltüntetése volt

Ily módon került az országos rendőrfőkapitányi posztra Tibor Gašpar, az adóhivatal bűnüldöző hivatalának élére Ľudovít Makó és a NAKA pénzügyi nyomozó egységének élére Bernard Slobodník. Kaliňák nyomására Peter Kažimír akkori pénzügyminiszter kinevezte az adóhivatal élére František Imreczét. Az indoklás szerint ezek a vezetők az alsóbb szintekre a saját embereiket ültették, akiket előzetesen Robert Fico, Robert Kaliňák és Norbert Bödör hagyott jóvá.

A szervezet létrehozásával Fico és Kaliňák célja az volt, hogy elfedjék saját bűncselekményeik nyomait, mint például a hivatali jogkörrel való visszaélést vagy a bank-, a kereskedelmi és adótitokkal való visszaélést. A célokat az általuk kinevezett „végrehajtó csoporton” keresztül érték el, amelyet a megbízásukból és tudomásukkal Norbert Bödör irányított.

Az ügyész szerint a csoport tagjai nemcsak azt a „munkát” végezték el, amivel Bödör megbízta őket, saját szakállukra is bűnöztek. „Bűncselekményeket követtek el Robert Fico és Robert Kaliňák érdekeinek védelmén kívül is, elsősorban saját meggazdagodásuk érdekében” – áll a dokumentumban.

De mit akart Fico és Kaliňák?

Az ügyész az indoklásban is említi azokat a jelenlegi vagy volt politikusokat – Daniel Lipšicet, Igor Matovičot, Boris Kollárt, Andrej Kiskát – valamint Vasiľ Špirko ügyészt, akiket Fico és Kaliňák utasítására átvilágítottak a belügyminisztérium nyilvántartási rendszereiben és más állami rendszerekben, valamint terhelő adatokat gyűjtöttek róluk.

A dokumentum konkrétan Igor Matovič korábbi cégét, a RegionPresst említi, amelyet az összegyűjtött adatok alapján adócsalással vádolt meg Robert Fico. Az ügyhöz kapcsolódik Erik Tomáš is, aki akkor Fico mediális tanácsadójaként dolgozott a kormányhivatalban, a Hlas létrehozása óta pedig Peter Pellegrini pártelnök egyik legközelebbi munkatársa, a Hlas parlamenti képviselője.

Az összegyűjtött információkkal Robert Fico állt elő egy sajtótájékoztatón 2016 februárjában, vagyis néhány héttel a parlamenti választás előtt, és 122 millió korona (mintegy 4 millió euró) értékű adócsalással vádolta meg Matovičot. Matovič ellen a rendőrség nem indított eljárást, mivel a Fico által előhúzott adócsalás már elévült.

Kiskát is célba vették

Hasonló ügy volt Andrej Kiska átvilágítása és a az ellene indított lejáratási kampány is, amelyről 2017 tavaszának végén egyeztek meg a gyanúsítottak.

Bödör és Gašpar Fico megbízásából megkérte Ľudovít Makót, hogy gyűjtsön információkat az akkori köztársasági elnök, Andrej Kiska gyanús adóügyeiről. Kiska választási kampányáról volt szó, amelyben a kampánykiadásokat a KTAG nevű kft-jére terhelte, így az visszaigényelhette az áfát.

Az ügy azóta is él, az elmúlt hetekben emeltek vádat miatta a volt köztársasági elnök ellen. A Fico elleni vád nem is azt rója fel, hogy Kiska gyanús adóügyeit feltérték, hanem azt, hogy a megszerzett információkat Kiska ellen, politikai szándékkal használták fel. Az összegyűjtött anyagot az ügyben ugyancsak megvádolt gyanúsított, Michal Chovanec küldte szét szerkesztőségeknek egy titkos, erre a célra létrehozott e-mail-címről. Az ügyről Fico, Kaliňák, Makó és Imrecze a kormányhivatalban kétszer is egyeztettek, igaz, a rendőrség ezeknek a találkozóknak a pontos időpontját nem ismeri.

Indokolt az előzetes letartóztatás?

Az ügyész ezekkel az ügyekkel indokolja, hogy Robert Kaliňákhoz hasonlóan Robert Ficónak is börtönben kellene kivárnia a nyomozás befejeződését, hogy ne tudja befolyásolni a tanúkat. A bűnszövetkezet tagjai, például Imrecze és Makó rendszeresen, a havi fizetésüket többszörösen meghaladó juttatást kaptak a „kormányzati maffiában” való „munkájukért. „Az eddigi bizonyítékok alapján a csoport tevékenysége a pénzügyi nyereség mellett elsősorban a Smer hatalmának a megszilárdítását szolgálta” – áll az indoklásban.

Az ügyész szerint a bűnszervezetnek is szüksége volt a politikai háttérre, mivel „a magas államhatalmi funkciókba beültetett személyek egyfajta védelmet és garanciát biztosítottak a csoport fennmaradásához. Ez a védelem nem lenne lehetséges a Smer politikai párt legmagasabb szintű képviselőinek befolyása nélkül”.

Az ügyész szerint a letartóztatást az is indokolja, hogy Fico várhatóan meg fog tenni mindent azért, hogy kétségbe vonja a büntetőeljárás megalapozottságát, elsősorban azt, hogy ő bűnszervezetet hozott volna létre. Fico erről egyébként már nyilvánosan is beszélt az április 20-i sajtónyilatkozatában, az indoklás több lejárató bejegyzését is idézi.

Az ügyész várakozásait Fico kedden „maradéktalanul” kielégítette: a kihallgatása után tartott sajtótájékoztatón nem kímélte sem Zuzana Čaputová államfőt, sem Igor Matovič pénzügyminisztert, sem pedig Daniel Lipšic speciális ügyészt.

Május végéig tartanák rács mögött Ficót

Az indoklás szerint az büntetőeljárásban május végéig tervezik kihallgatni a gyanúsítottakat és a tanúkat is. Az ügyészség várhatóan nem akarja majd hosszabb ideig előzetes letartóztatásban tartani a Smer elnökét.

„Ezek alapján megalapozott az az elvárás, hogy a gyanúsított képviselő őrizetbe vétele esetén nem lesz hosszú ideig korlátozva a képviselői mandátuma” – áll az indoklásban.

A Fico és Kaliňák ellen folyó nyomozás alapját ugyanis elsősorban tanúvallomásokra építik a nyomozók: azok tanúskodnak a két smeres politikus ellen, akik korábban segítették a munkájukat: Ľudovít Makó, František Imrecze és Bernard Slobodník, vagyis azok az emberek, akiket korábban ők helyeztek pozícióba.

- lpj -