LÉNYEG: Az megvan, hogy szegényke Putyint a Tuggyukik rugdalták bele az Ukrajna elleni hódító vérengzésbe…?!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szergej Lavrov, a mesemondó - TASR

Nem csillapodik az orosz-ukrán háború a propaganda frontjain sem. Az orosz hírferdítéssel párosuló verbális fenyegetőzést ráadásul Szergej Lavrov, az orosz külügyminiszter vezényli. Bár egyáltalán nem új elem orosz részről az atomháborúval történő fenyegetőzés, eddig csak harmadrangú beszélő fejek éltek vele. Lavrov szintet lépett azzal, hogy Vlagyimir Putyin jobbkezeként lengette be egy orosz kormánypárti propagandaeszköznek nyilatkozva az atomháború esélyét. Szupernehézsúlyú hazugsága viszont mégis inkább az, hogy Ukrajna Amerika és a NATO megbízásából háborúzik Oroszországgal. Szerinte!

Hogyne! Ezek szerint nyilván Amerika és a NATO rugdalta bele Putyint, hogy hódító vérengzésbe kezdjen Ukrajna ellen… Rendkívül ostobának, de legalább teljesen vaknak meg tök süketnek kell lenni ahhoz, hogy valaki el bírjon hinni egy ekkora ökörséget! Ahogy a szociális hálón virító ábrák mutatják, dögivel vannak ostobák, és jócskán akad elvakult, megsüketült halandó…

Robert Fico egyre beljebb kénytelen hátrálni a kutyaszorítóba

Van az a helyzet Szlovákiában is, hogy egy vagy több politikus az emberi butaságra, a vakokra és süketekre építi a karrierjét. Az efféle törtető technikák egyik legkomolyabb mesterét úgy hívják minálunk, hogy Robert Fico. Most, hogy egyre beljebb kénytelen hátrálni a kutyaszorítóba, nem marad más hátra számára, mint hogy még többet és még harsányabban hazudjon az eddigieknél. Voltaképpen érthető tehát, hogy ordítva illet hazug vádakkal akit csak lát. Bűnszövetkezet létrehozásával és támogatásával, hivatali jogkörrel való visszaéléssel, valamint adótitok veszélyeztetésének ismételt elkövetésével gyanúsítják ugyanis Kaliňák druszájával együtt. Aki ugye már vizsgálati fogság kaparhatja a falat...

Fico tehát egyéb lehetőségek híján telibe köpködi minden sajtótájékoztatóján a nyomozót, az illetékes ügyészt, valamint a Robert Kaliňákot rács mögé küldő bírót is. No és az újságírókat(!) meg a kormányt en bloc. És naná, hogy azt a Zuzana Čaputovát, akit egyébként is kórusban gyűlölnek a nácisággal terhelt agyatlanok, az agymosottak, a vakok és a süketek. Plusz akik „csak” saját személyes kudarcélményeik miatt féltékenyek rá és irigykednek az ukrán menekültekre...

Ezek aztán még véletlenül sem képesek felfogni, hogy kicsoda tulajdonképpen Robert Fico. Aki karrierjét kommunistaként kezdte, hogy aztán magyargyűlölő nacionalista szoci, majd ugyancsak nemzetieskedő kapitalista legyen belőle. Így jutott el végig a hazug populizmus hullámain evickélveis útba ejteve egészen a vegytiszta putyini fasizmusig! Mindezt a politikai jelmezt kizárólag azért használva, mert adott esetben a pillanatnyi érdekei így kívánták.

A nyugdíjasok az államtól várják a megváltást

Szóval a kutya ugat, a karaván meg halad. Az árak egyre magasak, az emberek nagy részét a mindennapi megélhetési gondok foglalkoztatják. Aki dolgoznak, kénytelenek még többet dolgozni, mint amennyire eddig képesek voltak. A nyugdíjasok meg az államtól várják a megváltást. Amely, ahogy eddig soha, most sem fog eljönni számukra. Legfeljebb a 13. nyugdíj jelenthet némi reményt. Azzal együtt, hogy a remény hal meg utoljára.

A komány tájékáról szivárgott ki, idén is legalább 50 és legfeljebb 300 euró lesz a 13. nyugdíj, de hogy azt mikor kezdi el kiutalni a Szociális Biztosító, egyelőre nem tudni. A hivatalos, a munkaügyi minisztérium által meglebegtetett javaslat szerint a 13. nyugdíj egy részét már 2022 nyarán fizetnék ki. A folyósítás feltételei, illetve annak mértéke változatlan marad. A minimális összeg a létminimum alapján lesz meghatározva, amelynek új értéke májusban válik ismertté. A javaslat jelenleg a jogalkotási folyamatban vesztegel. Itt kellene dönteni a 13. nyugdíj végösszegéről is.

Hosszú idő után ezernél is kevesebb covidfertőzött van a szlovákiai kórházakban

De van mindennél valamivel jobb hír is. Arról van szó, hogy hosszú idő után ezernél is kevesebb covidfertőzött van a szlovákiai kórházakban. Konkrétan ez úgy néz ki, hogy az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint jelenleg 951 fertőzött, illetve fertőzésgyanús pácienst kezelnek kórházban. Ezek 65,4 százaléka vagy nincs beoltva, vagy csak az oltás első adagját kapta meg. 76 pácienst kezelnek intenzív osztályon, 17-en pedig mesterséges lélegeztetésre szorulnak.

Aki nem hiszi, járjon utána. Mielőtt némi bunkó trollkodás céljából ideiglenesen restartolná az orosz-ukrán háború, az infláció és Ficóék cirkuszolása miatt ideiglenesen sutba vágott virus- és oltástagadó összeesküvés-elméleteket…

Barak László