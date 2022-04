Ez az európai ország készülhet fel arra, hogy az oroszok "felszabadítják", miután végeztek Ukrajna lerombolásával 

Hétfőn robbanások történtek a senki által el nem ismert félmilliós Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaságnak (is) nevezett területen, ami éppen akkora, mint Nagyszombat megye. A fővárosában, a 130 ezres Tiraszpolban valakik páncéltörő gránátvetővel lőtték a belbiztonsági minisztérium épületét, illetve megrongálták a térségben sugárzó orosz nyelvű rádió antennáit.

A Zuzana Caputová szlovák államfő által alig egy hónapja meglátogatott Maia Sandu moldovai elnök kedden azt nyilatkozta, hogy az oroszbarát szakadár területen elkövetett támadások hátterében a feszültség kiéleződését kívánó helyi szervezetek állnak, amelyek a térség stabilitásának megingatásában érdekeltek.

Ennél sokkal többet "tud" a nemzetközileg el nem ismert terület oroszbarát "elnöke", aki azt állítja, hogy a terrorcselekményeket végrehajtó bűnözők nyomai bizony Ukrajnába vezetnek.

Vagyim Krasznoszelszkij azt feltételezi, hogy azok, akik eltervezték a támadást, bele akarják rángatni a Dnyeszter-melléket az orosz-ukrán konfliktusba.

Moldovában a keddi nap folyamán rendkívüli tanácskozást tartott a moldovai nemzetbiztonsági tanács, amelyik a biztonsági erők magasabb készültségi fokozatát javasolta, különös figyelmet fordítva a kulcsfontosságú infrastruktúra védelmére a "Dnyeszter melléki Köztársaság" határán.

A román médiát is élénken foglalkoztatja a háború közeledésének veszélye, a megszólaltatott elemzők attól tartanak, hogy

Moldovában már a múlt pénteken a külügyminisztériumba kérették Oroszország chisinaui nagykövetét, tiltakozásul Rusztam Minnyekajev orosz vezérőrnagy kijelentése ellen, amely szerint Moszkva azért akarja az ellenőrzése alá vonni Ukrajna déli részét, hogy kijárata legyen a Dnyeszter menti oroszbarát szakadár területhez. A tábornok azt mondta, hogy a Dél-Ukrajna feletti ellenőrzés kijáratot biztosítana az orosz fegyveres erők számára a moldovai Dnyeszter-mentéhez, ahol szerinte "az orosz ajkú lakosság elnyomására utaló jelek mutatkoznak".

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetője kedden Oroszországot vádolta a Dnyeszter-mellék helyzetének destabilizálásával.

Russia wants to destabilize the Transnistrian region & hints Moldova should wait for “guests”. Bad news: if Ukraine falls tomorrow Russian troops will be at Chișinău’s gates. Good news: Ukraine will definitely ensure strategic security of the region. But we need to work as a team