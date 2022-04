Káosz a Slovnaft Cup döntője körül – nézők nélkül vagy nem Pozsonyban rendezhetik meg a finálét?

Káosz övezi a Slovnaft Cup döntőjét, ugyanis már csak napok vannak hátra az eseményig, de egyelőre csak azt tudni, hogy melyik két csapat mérkőzik majd meg egymással. Hogy milyen körülmények között, az egyelőre nem tisztázott – írja a šport.sk.

Fotó: TASR

A Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) nem egész két héttel a döntő napja előtt határozott a helyszínről, a választás pedig a pozsonyi Nemzeti Stadionra esett.

Peter France, a SFZ biztonsági menedzsere az RTVS-nek elmondta, ez túl rövid idő ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású derbire fel lehessen készülni, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tervek szerint meg tudják rendezni. A szervezők, a klubok, illetve a város képviselői, valamint a rendőrség kedden tartott biztonsági tanácskozást.

A Nemzeti Stadion maximális befogadóképessége 22 500 fő, de mivel rizikós mérkőzésről van szó, legfeljebb csak 16 ezer szurkolót engednek be. A nézőteret négy részre osztják szét, mindkét csapat szurkolótábora a kapuk mögötti területen kap majd helyet. Az RTVS szerint viszont egyelőre az sem biztos, hogy egyáltalán lesznek nézők.

Peter France bízik benne, hogy sikerül megrendezniük a találkozót, noha a településnek és a rendőrségnek törvényes joga van, hogy beleszóljon az egészbe, így akár az is előfordulhat, hogy a döntőt nem Pozsonyban játsszák majd.

Pozsony-Újváros állásfoglalása szerint a rendőrséggel figyelemmel követik, hogy az illetékesek felkészültek-e úgy az eseményre, hogy ne jelentsen komoly veszélyt a biztonságra, egészségre, erkölcsre és tulajdonra. Az RTVS szerint a legnagyobb gondot az jelenti, hogy jelezték, Lengyelországból, Csehországból és Ausztriából is érkeznek majd problémás szurkolók.

Nem ez lenne az első eset, hogy a városrész Rudolf Kusý polgármester irányítása alatt meghiúsítana egy futballmérkőzést. 2018-ban például a rendőrség javaslatára nem rendezték meg a Téglamezőn a Slovan-Slavia Csehszlovák Szuperkupa döntőjét. A šport.sk szerint most ez a forgatókönyv is játékban van, illetve az is, hogy jelentősen korlátozzák a nézőszámot, illetve, hogy a legszigorúbb intézkedések mellett rendezik meg a találkozót. A rendőrség és a városrész képviselői nem csupán a nézőtéri, hanem a stadion körüli rendbontástól is tartanak.



(šport.sk)