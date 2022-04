Míg a járványidőszakban hasítottak a futárszolgálatok, a Szlovák Posta óriási veszteséget könyvelt el

A 2020-ban kezdődő koronavírus-járvány egyebek mellett a gazdaságot is jelentősen sújtotta, a korlátozások miatt egyes szektorok jócskán a rövidebbet húzták, ilyen például az idegenforgalom vagy a gasztroszektor. Vannak viszont olyan területek, amelyek profitáltak a járványidőszakból – írja a SME.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ide tartoznak a futárszolgálatok is, amelyek a korlátozások és lockdown ideje alatt a lakosoknak és a cégeknek is kézbesítettek csomagokat. A SME megállapítása szerint ebben az időszakban se nem szűnt meg, se nem jött létre lényegesen több, kézbesítő tevékenységgel foglalkozó jogi személy. Kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyekben 2020-ban és 2021-ben észrevehetően magasabb volt a tiszta bevétel, mint a korábbi években.

2020-ban a postai és kézbesítési szolgáltatások bevétele 11,79 százalékkal nőtt éves szinten, ami az elmúlt öt évben a legtöbb.

2020-ban a tíz legnagyobb futárszolgálatból nyolcnak nőtt a profitja, többek közt a DHL Expressnek, a GLS-nek, a Slovak parcel service-nek, illetve a Packeta Slovakiának is. Meglepetésnek számít viszont, hogy a Szlovák Posta 2020-ban jelentős veszteséget (15,9 millió euró) ért el.

A tíz legnagyobb futárszolgálat többsége 2020-ban a személyes költségeket is növelte, ami annyit jelent, hogy új alkalmazottakat vettek fel. Annak ellenére, hogy a szektornak jól ment, növelte az adósságát is az állammal, a Pénzügyi Hatósággal, a Szociális Biztosítóval és az egészségbiztosítókkal szemben is.



(SME)