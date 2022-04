LÉNYEG: Nehezebb idők várnak ránk, de ezt minimum azóta tudhatjuk, hogy az oroszok barbárokként gyilkolásznak a szomszédban

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ez még a parlamenti munkaruhája (TASR)

Eljött a spórolás ideje. Ahol eddig pazarlás folyt, ott majd abból kevesebb lesz. És hogy Robert Ficóból is kevesebbet lássunk, arra várni kell, legalább a jövő hétig.

A helytállás ideje

Az állam is, meg a polgárai is felköthetik a gatyájukat, hogy helytálljanak a ránk váró gazdasági helyzetben. Előbb a Covid, majd az oroszok ukrajnai háborúja, meg annak a hatása a fosszilis energiaforrásokra, mind hozzájárult ahhoz, hogy érezhetően többet kell fizetnünk mindenért. Kénytelenek leszünk meghúzni azt a bizonyos nadrágszíjat. Ugyanis egyrészt milliárdos spórolást ígértünk Brüsszelnek, ami miatt a kormánynak valószínűleg még az ősz előtt be kell mutatnia egy megszorító intézkedéseket tartalmazó intézkedéscsomagot, másrészt meg Szlovákia amúgy sem tud semmit tenni az infláció ellen.

A rubelnek nincs szaga

Annyi azonban biztos, hogy Oroszország a héten megleckéztette Lengyelországot és Bulgáriát, és leállította az oda irányuló gázszállítást. Mert vonakodtak rubelben fizetni, ahogy azt most legújabban kitalálták a Kremlben. És simán elképzelhető, hogy Szlovákiának is fel kell készülnie egy ilyen forgatókönyvre. Ha ez mondjuk holnap történne meg, azaz ha Moszkva pénteken elzárná a csapokat, akkor szeptemberre elfogyhat a gázunk. Ezzel a szorult helyzettel nem vagyunk teljesen egyedül Európában, ezért már arról cikkeznek, hogy a szlovák gázforgalmazók úgy tesznek, ahogy a német, az osztrák, valamint a magyar kollégáik és inkább rubelszámlát nyitnának, hogy teljesítsék Oroszország gázfizetéssel kapcsolatos zsarolását. Mert hát egyes országok annyira függenek az orosz szállításoktól, hogy azok berekesztése elképesztő gazdasági károkat okozna számukra, az ilyen amúgy sem egyszerű gazdasági körülmények között. Ha most az egyszer igaz az, amit az amúgy notorikus hazudozóként ismert oroszok állítanak, akkor Varsó is trükközésre kényszerül, mióta Moszkva gázelvonással büntet. Hiszen bár Lengyelország bejelentette, hogy akkor mostantól nincs szüksége a keletről érkező tüzelőanyagra és azért nem is hajlandóak fizetni, de valójában más a szitu. A közvetlen szállítások felfüggesztése után Varsó állítólag ugyanúgy orosz gázt vásárolt, de most nyugati irányból, egyenesen Németországtól.

A parlamentben áll a bál

Közben itthon sem ül senki a babérjain, a parlamentben szinte élet-halál harc folyik. A törvényhozásban egyrészt megmenekült a leváltástól a belügyminiszter, pedig a héten egy kormánypárti képviselőt is a falhoz állítottak a zsaruk. Így aztán a Sme rodina politikusai az előbb említett érintettség miatt inkább nem szavaztak, kivéve Boris Kollár pártelnököt, aki meg látványosan tartózkodott a voksoláskor. Roman Mikulec menesztését a Sme rodina szívesen megszavazta volna, de tudják, hogy ez a koalíció felomlását jelentené. Az a legnagyobb problémájuk a miniszterrel, hogy a NAKA több, a párthoz közel álló ember ellen is eljárást folytat, és köztük szerepel a titkoszolgálat exigazgatója is. Akinek ügyében meg csütörtökön jelentős fordulat állt be, hiszen ellene vallott egy ismert ügyvéd.

Fico leszerepelt

De a politikai adok-kapok másik frontján sem kisebb a tét. Itt Robert Fico jövőjéről van szó. A parlamentnek a napokban kell döntenie arról, kiadják-e a rendőröknek az exkormányfőt, hogy eljárást lehessen indítani a bűnszervezet működtetésével vádolt ellenzéki pártelnök ellen. A Smer vezérszónoka ki is tett magáért, és a jelenlegi helyzetet a náci Németországhoz hasonlította, hiszen szerinte a NAKA a kormány Gestapója, mert Ficót egy bűzös cellába akarják zárni hosszú hónapokra. De arra még volt ereje, hogy a szintén náci Kotlebáért elmorzsoljon pár könnycseppet, hiszen őt a fasiszta eszmék terkesztéséért már elítélt a bíróság, és ezért elvesztette parlamenti mandátumát. Fico is szerepelt, nem is akárhogyan! Az őt bíráló koalíciós képviselőt megvádolta azzal, hogy kokainozott. „Be van állva, mit tolt, kokaint?” - kérdezte a nagyrabecsült pártelnök, aki olyan jól nyomta ezt a fajta vakert, mintha már legalább fél éve bent rohadna a sitten. De sajnos itt még nem tartunk, mert a tiszteletre alig méltó exminiszterelnök sorsáról majd csak a jövő héten szavaznak a képviselők. Csak addig a rendőrök fogják vissza magukat, nehogy fülön csípjenek még egy Kollár-féle arcot, mert akkor aztán tényleg lőttek ennek a szedett-vedett kormánykoalíciónak!



