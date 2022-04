Szlovákia közel 500 millió eurót kér az Uniótól első körben a megújulási terv keretében

Mind a 14 mérföldkövet sikerült ehhez teljesíteni, jelentette be Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök pénteken.

Eduard Heger (TASR)

Emlékeztetett arra, hogy a kormány számos negatív körülménnyel néz szembe a terv végrehajtása során, mint például a koronavírus-járvány, az ezzel járó gazdasági válság, az energiaválság, az ukrajnai háború vagy az infláció emelkedése.

Szlovákia csaknem 460 millió euró összeget kér a helyreállítási terv keretén belül.

„Mind a 14 mérföldkövet teljesítettük, hogy ma csaknem 460 millió eurós kifizetési kérelmet tudjunk benyújtani” – mondta Heger egy sajtótájékoztatón, és méltatta mindazokat, akik részt vettek ennek elérésében.

Arra is rámutatott, hogy maguk a reformok csak egy részét képezik a megújhodási tervnek. A pénz későbbi felhasználása is fontos. „A kapott pénzt arra fordítjuk, hogy a polgárok számára nyújtott szolgáltatások sokkal jobbak legyenek. A beruházások több területet is érintenek, mint például az oktatás, az infrastruktúra, a kórházak korszerűsítése, a családi házak szigetelése” – mondta a miniszterelnök.

Az Európai Bizottságnak most két hónapja van a kérelem elbírálására, majd a Tanács elé viszi, amelynek még egy hónapja van a jóváhagyására. „Három hónap elteltével, ha az elbírálás pozitív, elkezd áramlani a pénz Szlovákiába“ – pontosított Lívia Vašáková, a Kormányhivatal Helyreállítási Terv Részlegének vezérigazgatója.

„Szlovákia az év második felében tervezi benyújtani a második fizetési kérelmet 815 millió euró értékben” – mondta Vašáková, hozzátéve, hogy Szlovákia az elsők között van a tagállamok között az egész folyamatban. Mi voltunk az 5. a helyreállítási terv benyújtásakor, most pedig a 7. ország, amely kifizetést kért.

A megújítási terv keretén belül az Európai Bizottság összesen 672,5 milliárd eurót tervez kifizetni az uniós országoknak. Szlovákiának hozzávetőleg 6 milliárd euró támogatást terveznek kiosztani.

(aktuality.sk)