Változtak a járványügyi szabályok, kamera előtt is lebonyolíthatjuk a tesztelést

A Szlovák Egészségügyi Minisztérium május 1-től megszüntette a gazdasági mobilizációs intézkedéseket a kórházakban. A COVID-19 betegségben szenvedő pácienseket mától a standard osztályokon helyezik el. Változtak az ingyenes PCR tesztelés feltételei is, az egészségügyi intézményekbe pedig már teszt nélkül is beléphetünk.

Fotó: TASR - illusztráció

Májustól csak a 60 évnél idősebb személyek számára vagy orvosi javallatra ingyenes a PCR teszt. Az önköltséges tesztelésre a különböző szolgáltató cégeken keresztül lehet jelentkezni.

Ildikó Kukanová, a Szlovák Egészségügyi Minisztérium válságkezelési osztályának főigazgatója elmondta: a mobil mintavételi helyek számának csökkenésével párhuzamosan biztosítani fogják az otthoni PCR tesztelés lehetőségét, biometrikus arcfelismeréssel kombinálva.

Ez annyit jelent, hogy egy erre a célra kifejlesztett alkalmazással telefonunk, táblagépünk vagy számítógépünk kamerájának segítségével rögzíteni kell a mintavétel folyamatát. A nyálmintát egy fiolába kell helyeznünk, miközben a kamerának szünet nélkül az arcunkat kell vennie. Ha a felvétel valamilyen oknál fogva megszakad, a teszt nem lesz érvényes. A mintát ezt követően el kell vinnünk a gyógyszertárba.

Májustól a COVID-19 elleni oltás igazolása, illetve teszt nélkül is be lehet lépni az egészségügyi intézményekbe. A reszpirátor viselése továbbra is kötelező lesz. Ha egy egészségügyi szolgáltató mégis úgy dönt, hogy tesztet kér, magának kell gondoskodnia a tesztelésről az adott intézményben. A mentőszolgálatok munkatársai csak a COVID-gyanús tüneteket produkáló pácienseket tesztelik.

Az antigén gyorstesztek továbbra is elérhetőek a gyógyszertárakban.

