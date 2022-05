Orbán Viktort ellenségnek tartja Ukrajna

Felvette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt honlapjára az "Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet - adták hírül hétfőn ukrán és orosz hírportálok.

TASR-felvétel

Az oldalon olvashatók szerint a magyar kormányfő azért került fel, mert "az orosz háborús bűnösök cinkosa, bűntárs az orosz hatóságok Ukrajna és állampolgárai ellen elkövetett bűncselekményeiben, részt vesz az Ukrajna elleni humanitárius agressziós cselekményekben, ukránellenes propagandista és együttműködik az orosz agresszorral".

A honlapon Orbán Viktor személyes adatainál születésének dátuma szerepel, helyeként csak Magyarországot jelölték meg. Ezenfelül azt közlik róla, hogy "magyar államférfi és politikus, Magyarország miniszterelnöke, valamint a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség párt vezetője".

Ukrán hírportálokon megjelent beszámolókra, valamint a Youtube videomegosztón nyilvánosságra hozott felvételekre hivatkozva főként azt vetik a szemére, hogy "az egyetlen az Európai Unióban", aki megtagadja, hogy Ukrajnának szánt nyugati fegyverek áthaladjanak országa területén, és "még hosszú távon is ellenzi" az orosz gázimport leállítását. A Mirotvorec bírálja azért, mert állítása szerint az orosz-ukrán háború témáját aktívan felhasználta saját választási programjához, állami szinten terjesztve az orosz narratívákat, miszerint a demokratikus ellenzék Magyarországot be akarja vonni a háborúba Ukrajna oldalán". A honlap kiemelte még, hogy 2022. február végén, nem sokkal "Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete után Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország nem akar és nem is fog fegyvereket szállítani Ukrajnának a megszállók elleni védekezésre".

A Mirotvorec honlap 2014-ben jött létre Anton Herascsenko kezdeményezésére, aki akkoriban az ukrán belügyminisztérium külső tanácsadója volt. Azóta a portál olyan személyek adatait teszi közzé, akiket Ukrajna elleni agresszióval gyanúsítanak - írta a delo.ua.

A Mirotvorec kezdetben csak azoknak az adatait tette közzé, akik közvetlenül szerepet játszottak abban, hogy Oroszország 2014-ben elcsatolta Ukrajnától a Krím félszigetet, továbbá akik fegyveresen részt vesznek a Donyec-medencei konfliktusban az ukrán hadsereggel szemben, vagy együttműködnek a szakadár fegyveres erőkkel. Később már más olyan személyek adatait is elkezdték az oldalon közzétenni, akik a szervezet értékelése szerint "Ukrajna szuverenitását és területei egységét sértő bűntett, illetve jogsértés jegyeit hordozó" cselekményt követtek el.

Az oldalra 2020 végén felkerült Bocskor Andrea kárpátaljai születésű fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, jóval előttük pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter neve is bekerült az adatbázisukba. Róla azt állították, hogy "támadást intézett Ukrajna szuverenitása és területi épsége ellen", beavatkozott az ország belügyeibe, szította és támogatta a szakadár törekvéseket Ukrajnában.

MTI