LÉNYEG: Robert Kaliňák és Marek Para már börtönben, Ficót még védi a képviselői mentelmi jog

Robert Fico és Marek Para egyeztet a csiffári vadászházban (Fotó: TASR)

Mégsem védekezhet szabadlábon Marek Para ügyvéd, a Legfelsőbb Bíróság módosította az elsőfokú, Specializált Büntetőbíróság április 24-i ítéletét. A hétfői döntés szerint indokolt Para előzetes letartóztatásba helyezése, mert fennáll a veszélye annak, hogy befolyásolja az ügyében folyó nyomozást és hatással lehet a tanúkra. Robert Kaliňák volt belügyminiszter mellett így Para is rács mögé kerül legalább arra az időre, amíg fennáll a befolyásolás veszélye. A Legfelsőbb Bíróság a csiffári vadászházban készült rendőrségi felvételeket is elfogadta a bizonyítéknak, amelyeken Para, Fico és Kaliňák egyeztetnek rendőrségi viszgálatokról.

A nyomozati anyagok szerint Para a számlájára írt bűncselekmények idején gyakran tett látogatást az országos rendőr-főkapitányság pozsonyi épületében.

A látogatások során a Norbert Bödör „zsebében” lévő rendőrökkel konzultálhatott arról, miként kellene büntetőeljárást indítani Vasiľ Špirko magas beosztású ügyész ellen – aki akkoriban a Kaliňákhoz tartozó üzleti körök gazdasági bűncselekményeinek vizsgálatát felügyelte.

Ebben az ügyben szerepel gyanúsítottként Robert Fico, háromszoros volt kormányfő, a Smer elnöke is, akit az ügyészség szintén szívesen látna előzetes letartóztatásban. Mivel azonban Fico parlamenti képviselő, a letartóztatáshoz szükséges a parlament beleegyezése is. A plénum múlt héten kezdte meg a vitát Fico mentelmi jogának szűkítéséről, a szavazásra azonban még napokat kell várni, mert a Smer valamennyi képviselője védeni akarja pártelnökét. A koalíciós pártok mérlegelik, hogy a vita „meggyorsítása” érdekében a parlament ülésezését éjszaka is folytatnák.

Terítéken az orosz kőolajembargó és veszélyeztetett a földgázellátás

Brüsszelben tárgyalnak az unió tagállamainak energiaügyekért felelős miniszterei az Oroszország elleni újabb szankciókról, amelyek között szerepel a kőolajembargó is. Brüsszeli sajtóhírek szerint a tagállamok már megegyeztek az embargó bevezetésében azzal, hogy Szlovákia és Magyarország bizonyos időre kivételt kapna, mivel ez a két ország függ a legjobban az orosz olajtól. Szlovákia csaknem teljes egészében orosz kőolajat dolgoz fel, Magyarország kőolajigényének mintegy háromnegyedét Oroszországból szerzi be.

Eduard Heger kormányfő szerint országunk egyelőre nem áll készen az orosz vezetékek elzárására, de mindent megtesz annak érdekében, hogy inél kevésbé függjön az orosz nyersanyagoktól. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter ugyanakkor cáfolta, hogy az Orbán-kormány beleegyezne az embargóba.

Az orosz földgázcsapok elzárására azonban készül a Szlovák Gázművek is. Nem az uniós embargó miatt, hanem azért, mert tart attól, hogy Oroszország állítja le a gázszállítást, ahogyan ezt megtette már Lengyelország és Bulgária esetében is. A lengyel kormány egyébként az orosz kőolaj- és földgázbehozatal azonnali leállítását követeli uniós szinten.

Vasárnap Szlovákiába érkezik a first lady

A hétvégén Szlovákiába látogat Joe Biden amerikai elnök felesége, Jill Biden.

A first lady Romániában és Szlovákiában tesz néhány néhány napos látogatást, ahol amerikai katonákkal és ukrán menekültekkel találkozik, de tárgyal a szlovák és a román kormány tagjaival is.

A zempléni „kiskirály” ismét rosszalkodott

Újra nyomoz a rendőrség Mikulás Vareha kelet-szlovákiai vállalkozó, a zempléni „kiskirály” ellen.

Ezúttal uniós támogatással való visszaéléssel gyanúsítják az egyik cégét, amely olyan termőföldre is támogatást vett fel, amelyet nem művelt meg.

Varehának sokba kerülhet az ügy, ha ezúttal is elítélik, mivel néhány éve feltételesen szabadult a börtönből, ahová adócsalás miatt került. Az újabb ítélet azt jelentené, hogy le kell ülnie az előző büntetésből megmaradt néhány évet is.