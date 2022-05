Megszületett a döntés: kiderült hol és milyen körülmények között rendezik meg a Slovnaft Cup döntőjét

Idegfeszítő huzavona után eldőlt, hogy a Slovan Bratislava – Spartak Trnava szlovák kupadöntőt az eredeti időpontban és helyszínen rendezik meg, mégpedig nézők előtt – írja a Čas.sk.

Fotó: TASR

A végső szót a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ), a rendőrség, Pozsony-Újváros, valamint a két csapat képviselőinek hétfői közös gyűlésén mondták ki. A SFZ már korábban a pozsonyi Nemzeti Stadiont jelölte meg a finálé helyszínéül, a rendőrség viszont biztonsági okokból azt javasolta, hogy vagy töröljék el az eseményt, vagy rendezzék meg más stadionban, vagy pedig ne engedjenek be nézőket.

Monika Jurigová, a SFZ szóvivője szerint Rudolf Kusý, Pozsony-Újváros polgármestere zöld utat adott a finálénak, amelyre a tervek szerint vasárnap 17:30-kor kerül sor a Nemzeti Stadionban. Kusý ugyanakkor bizonyos feltételek betartását kérte az illetékesektől, amelyek biztosítják, hogy a találkozó erőszak nélkül, a sport atmoszférájában zajlik majd.

A stadionban szigorú intézkedések lesznek érvényben: a SFZ rendezőként az eredeti 22 500-ról 16 ezerre csökkentette a maximális befogadóképességet. A két csapat szurkolóbázisa a kapuk mögötti lelátón lesz elhelyezve, a többi szurkoló pedig az A és B tribünön. A belépőket névre szólóan állítják ki, a stadionba való belépéskor ellenőrizni fogják mindenki személyazonosságát. A C és D szektorokba nem engedik majd be a más nemzetiségű szurkolókat, mivel azok automatikusan rizikósnak lesznek minősítve. Korábban lengyel, cseh és osztrák huligánok is jelezték, hogy részt vesznek a mérkőzésen.



(Čas.sk)