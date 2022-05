Bugár Béla nehéz döntést hozott: kilépett a Szövetségből

A Híd korábbi elnöke, Bugár Béla a közösségi oldalán jelentette be, hogy kilépett a Szövetségből. Az egyesült párt elnökének írt levelét a közösségi oldalán osztotta meg.

Bugár Béla (Fotó: Paraméter - archív)

"Nagyon nehéz döntés után írom ezt a levelet. Még januárban hangot adtam azon véleményemnek, hogy a Szövetségben romboló folyamatoknak voltunk és vagyunk a tanúi. A hosszú tárgyalások árán elért megegyezést nemcsak megkérdőjelezték, hanem azt folyamatosan próbálják felülírni az MKP platform tagjai, sőt a párt egyes vezetői más párttagokat toxikus jelzővel bélyegeztek meg. Már akkor jeleztem, hogy az ilyen folyamatok fékezésében vagy leállításában óriási feladata van a mindenkori pártelnöknek. Úgy érzem, Te ezt nem így látod, hiszen sem az akkori, sem pedig a mostani 'problémák' megoldását nem vállaltad fel. Mintha nem az új egyesült párt elnöke, hanem az MKP Platform elnöke lennél" - kezdete Bugár a levelét, amelyben kitért a közelgő megyei és önkormányzati választások kapcsán kialakult újabb feszültségekre.

Emlékeztetett, a somorjai Szövetség alapszervezetének MKP-platformja a 19 önkormányzati képviselő jelöltből csak egyet-egyet volt hajlandó megszavazni a másik két platform számára. "Ha csak somorjai egyedi esetről lenne szó, még mondhatnánk, hogy a srácok nem értik az együttműködés alapjait. Sajnos hasonló kiszorítósdi folyik országszerte, és részedről nem látom a megoldási javaslatot. Sőt több községből és járásból visszajelezték Berényi igyekezetét nem engedni a másik két platformnak. Tudod, mi a Hídban megtanultuk, hogy az együttműködés kompromisszumokkal is jár, hiszen, ha az egyik fél visszalépése erősíti az egész pártot, ez az egész közösség javára válik. Jelenleg az erőből való politizálásnak vagyunk a tanúi, s ennek tudható be a párt gyengülése is" - fogalmazott, és egyúttal hozzátette, leginkább a volt MKP-s szavazókat sajnálja, mert így újból elveszik kb. 3 százaléknyi szavazat, és a Szövetség nem fog bejutni a parlamentbe.

"Mivel ezzel a politikai stílussal, ami inkább hasonlít a rombolásra, mint az építkezésre, nem tudok azonosulni, ezért úgy döntöttem, hogy kilépek a Szövetségből. Kívánok Neked és a pártodnak szebb jövőt" - zárta Bugár Forró Krisztiánnak címzett levelét.



(parameter)