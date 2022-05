Kiszáll a Pentából, óriási ingatlancsomagot és egy rakás pénzt visz magával az egykori partner

Három ingatlanprojekt eladását jelentette be hétfőn a Penta Real Estate.

Fotó: TASR - illusztráció

Nem klasszikus eladásokról van szó, a csomag tartalmazza a befektetési csoport legfőbb ingatlanjai, a Sky Park és a Digital Park komplexum részét. Az új tulajdonos a Penta egykori partnere, Jozef Oravkin fejlesztési csoportja lesz – hívta fel a figyelmet a SME napilap.

Oravkin – akinek távozását tavaly nyáron jelentette be a Penta – fontos pozíciót töltött be a cég életében, az ingatlanügyeket vezette, illetve nagy érdeme volt abban is, hogy a Penta a szlovák ingatlanpiac egyik legnagyobb szereplőjévé vált.

Közel egy év után derült ki, hogy milyen következményekkel jár Oravkin távozása. Az egykori partner megkapja a SkyPark projekt egy részét, konkrétan a 4. lakótornyot, a Sky Park Offices irodaházat, a Jurkovič fűtőművet és azt a telket, amelyen a Sky Park Tower irodaház építését tervezik – írja a lap.

Oravkin kezébe kerülnek továbbá a Digital Park I és a Digital Park II irodaprojektek is, amelyekben jelenleg a Penta székhelye található, valamint a Szlovák Nemzeti Bank közelében lévő Starohorská-telkek is.

A Penta Real Estate szerint a tranzakció annak a megállapodásnak a része, amely Jozef Oravkin Pentában fennálló tulajdoni részének rendezésére irányul, azzal a feltétellel, hogy nem hozzák nyilvánosságra a tranzakció értékét.

A Denník E azt írja, az említett ingatlanok nem fedezték Oravkin tulajdonrészét, konkrétan a 10 százalékos részesedésének a felét tették ki, ezért a fennmaradó részt készpénzben kapja meg.



(sme.sk/e.dennikn.sk)