A katolikus egyházfő beszólt a zakkant orosz vallási vezetőnek, aki szerint Moszkva nem támadott meg senkit se 

Megszokhattuk már, hogy Oroszország vezetőit alig lehet igazmondással meggyanúsítani, de amióta háborút indítottak Ukrajna ellen, még magukhoz képest is durva tempóban duzzasztják a hazugságcunamit. Már a területszerző hadjáratuk februári "megindoklásakor" is szörnyülködhettünk, az orosz államfő miféle nácitlanítási feladatról beszélt Ukrajna kapcsán. Aztán ezen a héten jött Szergej Lavrov, és beteges gondolatmenetével szintén sokkolhatta a világot. Az orosz külügyminiszter ugyanis azt hangoztatta, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökben Adolf Hitler náci vezérhez hasonlóan "zsidó vér folyik", ezért nincs is ellentmondás a szomszédos ország nácivá tétele, és az ukrán politikus származása között.

Most meg jött az orosz vallási vezető, aki bemutatta, hogy bolond lukból csak hasonló kvalitású szél fújhat. A pátriárka arról beszélt most legutóbb, hogy az országa természetesen nem akar senkivel sem harcolni, hozzátéve, hogy "Oroszország soha nem támadott meg senkit".

One of the ideologists of "Russian world", so-called Patriarch of Russian Orthodox Church, Vladimir Gundyaev, stated:



“We don’t want to fight with anyone Russia has NEVER attacked anyone. It is amazing when a so powerful country did not attack anyone, only defended its borders.” pic.twitter.com/0l7s89Bddn