Robert Fico szerdán este megtudhatja, hogy a parlament engedélyezi-e letartóztatását

Kedden nap közben úgy tűnt, hogy még napokig vitázhatnak a képviselők a Robert Fico előzetes letartóztatásba helyezésének engedélyezéséről. Este hatig mindössze 7-en mondták el felszólalásukat, és még 18-an vártak a sorukra. A kormánypárti képviselők megszavazták az éjszakai, nonstop ülésezést, hogy felgyorsítsák a folyamatot. Végül azonban a házbizottság ülésén meggyőzték az ellenzéket, a Smer beleegyezett, hogy felhagy az obstrukcióval, és szerdán délután szavazni fognak. Az alkotmányjogász szerint azonban a képviselők tévednek, ha Fico bűnösségét vagy ártatlanságát mérlegelik: csak azt kell nézniük, hogy az állam nem él-e vissza az előzetes letartóztatással.

Fotó: TASR

A parlamentben ma (kedden) folytatódott a vita Robert Fico (Smer) előzetes letartóztatásának engedélyezéséről. Előrehaladásról azonban alig lehet beszélni, még kora este is csak 7 képviselő fejezte be felszólalását, vagyis a csütörtöki kezdés óta csak 16-an szólaltak fel. A koalíció azzal akarta „felgyorsítani” a főügyész javaslatának tárgyalását, hogy megszavazták, az ülés éjszaka is folytatódhat. Ez nemcsak azért segíthetette volna a vita gyorsabb befejezését, mert plusz időt biztosított volna, hanem azzal is, hogy azok a képviselők, akik hiányoztak volna, amikor rájuk került a sor, elveszítették volna a felszólalási lehetőséget. Igaz, szóban még bejelentkezhettek volna, vagyis még így is napokig tarthatott volna a vita.

Este ötkor azonban összeült a házbizottság, és fél hatkor Boris Kollár (Sme rodina) házelnök bejelentette, hogy a vitát kedden este hétig folytatják, majd szerdán este 5-kor szavazni fognak.

A Hlas nemmel fog szavazni

Peter Pellegrini (Hlas) megerősítette, hogy pártja képviselői nem szavazzák meg, hogy korábbi pártfőnökét, Robert Ficót előzetes letartóztatásba helyezzék. Pellegrini szerint ez egy „rendes demokráciában, rendes jogállamban” elképzelhető lenne, viszont úgy véli, hogy Szlovákia nem jogállam.

„Ebben az országban senki sem érezheti száz százalékig biztonságban magát, nem lehet teljesen biztos abban, hogy ha semmit nem tett, akkor semmilyen állami szerv nem fog eljárást indítani ellene” – festett fekete képet Szlovákiáról Pellegrini.

Ezt az elmúlt két év „tapasztalatai”, vagyis a kormányváltás óta indított büntetőeljárások alapján állítja.

Borguľa is bízhat Pellegriniben

Pellegrini megnyugtatta Boris Kollárt, a Sme rodina elnökét is. Kollár most parlamenti képviselője, Martin Borguľa miatt aggódik, aki ellen megvesztegetés miatt folyik eljárás, és szintén fennáll az esélye annak, hogy az ügyészség kérni fogja előzetes letartóztatásba helyezését.

„Elvi alapon nem szavazzuk meg Robert Fico kiadását, akkor is nemmel szavaznánk, ha valamelyik kormánypárti képviselőről lenne szó” – magyarázta Pellegrini.

A Hlas elnöke szerint egyébként Robert Ficót csak bosszúvágyból akarja rács mögött látni a kormányoldal. „Csak az kell nekik, hogy a megbilincselt kezű Robert Ficóról posztolhassanak” – állítja Pellegrini.

Fico, a politikai fogoly

A smeres képviselők már politikai fogolynak látják főnöküket, és szerintük a diktatúra ellen kell harcolniuk. Ján Podmanický (Smer) szerint Fico ugyanolyan politikai fogoly lenne, mint azok, akiket az 1989 előtti szocialista rendszer zárt börtönbe.

„A politikai foglyok szabadon bocsátását fogjuk követelni” – utalt Fico mellett Robert Kaliňákra is Podmanický.

Szerinte már veszélyben van Szlovákiában a szólás szabadsága, és hamarosan veszélybe kerülhet a vallásszabadság is.

Miroslav Žiak (SaS) nevetségesnek, teljesen megalapozatlannak nevezte az ellenzék érveit. Kétperces hozzászólásában kijelentette, hogy Pellegrini és a Hlas éppen most szalasztja el azt a lehetőséget, hogy kibújjon a Smer árnyékából. „Azért nem akarják megszavazni Fico előzetes letartóztatásának engedélyezését, mert attól félnek, hogy elkezd »énekelni«, ha rács mögé kerül” – jelentette ki az SaS képviselője.

Lesz elég koalíciós igen?

Egyelőre teljesen bizonytalan, hogy a parlament beleegyezik-e Robert Fico mentelmi jogának szűkítésébe. Az biztos, hogy az ellenzék egységesen a javaslat ellen fog szavazni, a Sme rodina képviselői pedig várhatóan tartózkodnak majd. Az OĽaNO-nak, az SaS-nek és a Za ľudínak kellene biztosítania a szükséges szavazatmennyiséget, de ebből csak a SaS 19 és a Za ľudí 4 képviselőjének szavazata biztos. Juraj Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője szerint a képviselőik túlnyomó többsége igennel szavaz majd, de ez kevés lehet. Az 50 tagú frakcióból Zuzana Hatráková már bejelentette, hogy tartózkodni fog, Romana Tabak és Gyimesi György szavazata pedig kérdéses.

A Za ľudíból kilépett Tomáš Valášek és Miro Kollár ugyan szintén igennel fog szavazni, de még ez is csak 72 igen szavazat. Ez csak akkor lenne elég, ha nem szavazna az összes képviselő, pontosabban, ha 7-en legalább hiányoznának.

A képviselőknek nem a vádat kell mérlegelniük

Ivan Trimaj alkotmányjogász szerint a képviselőknek nem azt kell mérlegelniük, hogy Fico bűnös-e abban, amit az ügyészség a számlájára ír, és azt sem, hogy indokolt-e az előzetes letartóztatásba helyezése. „Ezt nem a képviselőknek, hanem a bíróságnak kell eldöntenie” – mondta Trimaj a Sme napilapnak. Szerinte az alkotmányos mentelmi joggal az alkotmányozó azt akarta megakadályozni, hogy a kormányhatalom ne változtathassa meg erőszakkal a parlamenti erőviszonyokat.

„A képviselőknek csak arra a kérdésre kell választ adniuk, hogy a képviselő letartóztatásával nem változik-e meg a szavazatarány a parlamentben – magyarázta Trimaj. – Ha nem változik, akkor az előzetes letartóztatás intézményével nem élnek vissza, és engedélyezni kell.”

Márpedig Trimaj szerint Fico letartóztatásával nem változna az arány a parlamentben: a kormánynak ugyanúgy többsége maradna, mint most, ráadásul Fico helyére pótképviselő érkezne arra az időre, amíg az ex-kormányfő rács mögött ül. Igaz, a Sme napilap szerint a Smer listáján sorban következő jelölt, Vladimír Jánošík nem a Smert, hanem a Hlast erősítené. Trimaj szerint azonban ez nem lényeges, mert mindkét párt ellenzékben van, és a legtöbbször nagyon hasonlóan szavaznak.

- lpj -