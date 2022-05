Bugárékról is beszélt az adóhatóság bűnbánó exvezetője, aki cetliken látta, ki, mit szeretne

Az adóhatóság korábbi helyettes vezetője, a korrupcióval vádolt, de a rendőrséggel együttműködő Daniel Čech vallomása szerint Gál Gábor, Bugár Béla és Jakab Elemér is sertepertéltek az akkoriban általa is vezetett Pénzügyi Igazgatóság (Finančná správa) környékén. Felettese, a központi adóhivatal vezetője pedig papírfecniken jelezte felé, mit kellene elintézni.

"... a 2016-os választások utáni rövid hivatali ideje alatt többször is mondták neki, hogy a Híd több jelöltet is állítana majd a Pénzügyi Igazgatóságnál, annak ellenére, hogy többször is elhangzott, nincsenek és nem is lesznek politikai jelöltek” – idézte a nyomozó Čech vallomását az Alkony (Súmrak) ügyben, amelynek keretében eljárást indítottak Robert Fico korábbi háromszoros miniszterelnök és Robert Kaliňák exbelügyminiszter ellen. Erről az Aktuality.sk számolt be szerdán.

A lap szerint Čech a vallomásában azt is kijelentette, hogy a Pénzügyi Igazgatóság korábbi vezetője, František Imrecze megbízott benne, és a 2013-as évtől kezdve folyamatosan tájékoztatta őt a találkozóiról. Cetliket adott neki, amelyek utasításokat tartalmaztak, például hogy „segítsen valakinek a környezetéből vagy a felettesei közül. Čech a Smer politikusait, valamint a hidas Gál Gábort is megnevezte, és azt állítja, Gál gyakran látogatta Imreczét, akivel a jelölésekről egyeztetett.

Čech a vallomásában azt állította, hogy Imrecze Bugárral, valamint a szintén hidas Jakab Elemérrel is egyeztetett. Az adóhatóság exvezetője egy állítólagos jelöltet meg is nevezett, aki szerinte a pozsonyi adóhivatal akkor igazgatónője volt.

A lap megkereste az érintetteket. Bugár tagadja, hogy a Híd bárkit is jelölt volna a Pénzügyi Igazgatóság pozícióira. Gál Gábor is azt állítja, hogy Čech hazudik. Elmondta, Imreczével csak azért találkozott, hogy Čechet eltávolítsák a Pénzügyi Igazgatóságtól, erről pedig a miniszter is tudott. Maga Čech is elismerte, hogy el akarták őt távolítani a hivatalból, de kitart amellett, hogy Gál a jelölésekről is egyeztetett Imreczével. Bugárhoz és Gálhoz hasonlóan Jakab is tagadta az állítólagos jelöléseket.

2018-ban ugyancsak az Aktuality.sk számolt be róla elsőként az életmódjuk, azaz a gázolajos és lovardás érintettségük miatt "texasiaknak" is nevezett vállalkozók csoportjáról. Gál még parlamenti képviselőként járt el az érintettek érdekében. A Gál cége által képviselt vállalkozókat már korábban elítélték adócsalás miatt, és akkor további nagy arányú adócsalással gyanúsították őket. A Jopi Trade céget a hidas expolitikus képviselte az adóhatósággal szemben, mert a hivatal elutasította a Jopi áfa-visszatérítési igényének egy részét, az meg beperelte az adóhivatalt.



