Jóváhagyta a parlament a Csemadok-törvényt, 300 ezer eurót kap évente a közművelődési szervezet

A parlament csütörtöki ülésén jóváhagyta a a Csemadokról szóló törvényt, amely évi 300 ezer eurós támogatásban részesíti a szlovákiai magyar közművelődési szervezetet.

A javaslatot Gyimesi György (OĽaNO) nyújtotta be. Hangsúlyozta, a Csemadok kiemelt szerepet tölt be a Szlovákiában élő magyarság nemzeti identitásának, kultúrájának, összetartozásának megőrzésében, fejlesztésében, társadalmi érdekeik védelmében. A törvényjavaslat ismerteti a Csemadok tevékenységét is.

A törvény július 1-jén lép hatályba.

Mint ismert, a Csemadok-törvény elfogadása tavaly decemberben megakadt, mert a törvény-előkészítő tanács és az igazságügyi miniszter úgy vélte, az alkotmányellenes lenne, mivel diszkriminálná a többi szervezetet és kisebbséget, a tervezetet ezért át kellett dolgozni.

