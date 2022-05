Egykor lovak húzták, de ma is működőképes a 120 éves dunaszerdahelyi tűzoltófecskendő

Szent Flórián napján Szakál László János katolikus esperesplébános megáldotta a tűzoltókat és a mintegy 120 éves tűzoltófecskendőt is, amely évtizedek óta a tűzoltóállomás főbejárata előtt áll.

Fotók: a szerző (További felvételekért kattints!)

Éppen ebből az alkalomból került sor a felújítására, amit Lelkes István igazgató, illetve Hájos Zoltán polgármester beszámolója szerint bősi mesterek végeztek el. Emellett megújult a talapzata és kapott egy tetőszerkezetet is. Ehhez Dunaszerdahely városa járult hozzá anyagi támogatással - tudtuk meg Hodosi Tibortól, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnokától.

A berendezést utoljára az 1900-as évek elején használták "Azóta már sokkal modernebb berendezések vannak, mint ez, de ez is szimbolizálja az akkori korok modern technikáját, és akik erre járnak, megtekinthetik" - fogalmazott Hájos Zoltán a Szent Flórián-ünnepen.

Hodosi Tibortól megtudtuk azt is, hogy ez a tűzoltófecskendő, amelyet egykor lovakkal vontattak az egyes helyszínekre, ma is működőképes. "Vízforrásra van szükség mert tartálya nincsen, de két támadóvezeték is rácsatolható, és szívótechnikával pumpálhatjuk beléjük a vizet" - szögezte le.

Lelkes István igazgató megköszönte a város támogatását és a szakemberek munkáját, és reményét fejezte ki, hogy még hosszú éveken keresztül gyönyörködhetnek a felújított fecskendőben.

(SzT)