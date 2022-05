Schäfer András visszatérhet

Schäfer András a magyar válogatott labdarúgója a koronavírusos megbetegedést követően visszatérhet a pályára az Union Berlin színeiben a német élvonal utolsó előtti fordulójában.

Fotó: fc-union-berlin.de

Klubja múlt szerdán jelentette be, hogy a 17-szeres válogatott középpályás megfertőződött a koronavírussal, ezért pénteken nem léphet pályára a sereghajtó Greuther Fürth ellen. A találkozó 1-1-es döntetlenre végződött.

Schäfer csütörtökön az M1 aktuális csatornán elmondta: meggyógyult és jó a közérzete, bár még érzi az egyhetes kihagyást, ugyanis a klubnál azt kérték tőle, ne eddzen, mert nagyon veszélyes lehet, ha túlságosan korán nekiáll. Hozzátette, hogy betartotta az utasításokat, ezért az első négy napon nem csinált semmit.

Közölte, a visszatérése óta már túl van két kemény edzésen, és a Freiburg elleni, szombati meccsre valószínűleg elutazik a kerettel. A találkozó azért is rendkívül fontos, mert az 51 ponttal jelenleg hetedik helyezett fővárosiak a nemzetközi kupaszereplésért küzdenek, amihez az első hat között kellene végezniük.

A magyar légiós elárulta, csapatuknál először a 40 pont elérése volt a cél, csak ezt követően került szóba az európai kupaszereplés.

"Akkor járunk a legjobban, ha mindkét hátralévő meccsünket megnyerjük" - mondta Schäfer. Az Union jövő szombaton a Bochum ellen zárja a Bundesliga-idényt.

A januárban Dunaszerdahelyről igazolt futballista - aki április 23-án, az RB Leipzig ellen volt először kezdő a német élvonalban - úgy vélekedett, fokozatosan veszi fel a bajnokság ritmusát.

"Nem mondom, hogy már teljes mértékben sikerült, még érzem, hogy nehéz alkalmazkodni egy-egy meccsen, de ebben is nagy lépést tettem előre" - nyilatkozta.

Schäfer arról is beszélt, hogy nagyon sokat köszönhet a magyar válogatottnak, a külföldi lehetőségeit is, ezért is várja már nagyon a júniusi Nemzetek Ligája-meccseket.

