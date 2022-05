LÉNYEG: Már megint a kormány szétesése a fő téma, de ennél valószínűbb, hogy további áremelkedésre kell számítani

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Ahogy azt előre sejteni lehetett, attól hangos a politikai közélet, hogy szerdán a papíron még abszolút többséggel rendelkező kormánykoalíció nem volt képes megakadályozni a parlamentben, hogy Robert Fico szabadlábon védekezzen az ellene felhozott maffiavádakkal szemben.

Valami van a kormányfő kezében

A Za ľudí összeomlásától számítva a második legnagyobb koalíciós csoporttá duzzad SaS lelkiismerete tiszta. Tegnap mind a 19 képviselője a bíróság elé taszította volna az exkormányfőt, hogy döntsön róla az igazságszolgáltatás, vizsgálati fogságba menjen-e az ellenzéki pártelnök. Így Richard Sulíkék magabiztosan harsogják most, hogy a kormánykoalíció jövője Eduard Heger miniszterelnök kezében van, és nem szabad hallgatnia. Szerintük bár Igor Matovič őket próbálja a kormány szétverőjeként beállítani, valójában az OĽaNO két - azóta fenéken billentett - képviselője és a Sme rodina frakciójának tagjai tagadták meg szavazatukkal a kormány által képviselt értékeket.

Kollárék szerint Sulíkék fenyegetőznek

Aztán csütörtökre összeszedték magukat Boris Kollárék, és felvázolták, pártjuk egy emberként miért tartózkodott a tegnapi szavazáson. Úgy szól az okoskodás, hogy ez főleg azért történt, mert ebben a rendőrségi bűnszövetkezetes ügyben érintett félnek érzik magukat, hiszen ebben az elnökük, valamit Igor Matovič is sértettként szerepel. És bár nincsenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt időszakban hogyan működött ez az állam Ficó idején, de nem akarnak belekeveredni valamiféle összeesküvés-elméletekbe. Azt is állítják, hogy a koalíció felbomlásának nem lehet az oka a Ficóról szóló voksolás, de azt is látják, hogy közben az SaS fenyegetőzik. Eszerint a liberálisok az adóemelést feltételező családtámogatási és az inflációellenes intézkedések miatt kilépnének a koalícióból, ami előrehozott választáshoz vezetne, mert egy kisebbségi kormányzásnak nincs semmi értelme.

De az is lehet, hogy Matovič hazudik

Hasonlókat feltételez Sulík tömörüléséről az OĽaNO-s pénzügyminiszter is, ezért aztán az SaS nekiment a legerősebb koalíciós partnerének, mondván, nem ők azok, akik ott akarják hagyni a kormányt. Úgy vélik, Matovič tudatosan hazudik, hogy elterelje a figyelmet legnagyobb politikai vereségéről, hiszen nemcsak két képviselője hagyta őt cserben, hanem kedvenc koalíciós partnere is, a Sme rodina. Ezért aztán nem is értik, miért pont őket támadja az OĽaNO vezetője, hiszen ők egységesen Fico kiadására szavaztak. Pedig hát megszokhatták volna az elmúlt két év alatt, ha a koalíciós pártelnök szorult helyzetbe kerül, bűnbakként mindig az SaS-t veszi elő.

A békebíró reformkormányzást akar

Ebben a nagy koalíciós adok-kapokban megszólalt a kissé csalódott Eduard Heger kormányfő is, akinek békebíróként a meggyőződése, hogy bár történt, ami történt, az OĽaNO továbbra is a korrupció elleni harcban érdekelt és nem hátrál meg a maffia elől sem. Ráadásul a kormánykoalíciónak folytatnia kell a munkát, nem is akárhogyan! Mivel Heger egyenesen egy igazi reformkormányzást akar, nem pedig egy olyat, amely csupán a saját fennmaradásával van elfoglalva. És a Sme rodinával összefüggésben is csak a szépre emlékezik, hiszen ha néhány kulcsfontosságú helyzetben nem is számíthatott a koalíciós partnerére, ennek ellenére fontos dolgokat sikerült elfogadtatni.

Ki tudja, hol áll meg a pénzromlás?

Közben a lecsengőben levő koronavírus járvány miatt egyébként sem kedvező inflációs helyzetet csak rontja az oroszok háborúja a szomszédos Ukrajnában, amit Vlagyimir Putyinék éppen tíz hete indítottak el. Pénzünk romlását egyre inkább érezzük a tárcánkon, már az elmúlt pár hónapban is jelentősen drágult szinte minden, és sajnos további áremelkedésekre kell számítanunk. Ennek oka meg az, hogy az ukrajnai háború gazdasági hatása még csak most fog megmutatkozni az élelmiszerárakon. A döntő kérdés az lesz, hogy Kijev tud-e majd exportálni búzát, ugyanis az oroszoknak most nincs jobb dolguk és blokkolják a fekete-tengeri kikötőket a nácinak tartott ukrán mezőgazdászok terményei előtt. Lehet, hogy majd az ukrán államfő erről a kérdésről is megnyilatkozik, amikor jövő héten videókapcsolaton keresztül beszédet intéz a szlovák parlamenthez. Valószínűleg az oroszbérenc szlovák ellenzék őszinte sajnálatára.

Sidó Árpád