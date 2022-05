Megint lebombáztak az oroszok egy iskolát, hatvanan halhattak meg a romok alatt (VIDEÓ)

Szerhij Hajdaj azt közölte, hogy a szombat délután végrehajtott légicsapást követően eddig két holttestet találtak, 30 embert sikerült kimenteni, ám körülbelül 60-an rekedtek a romok alatt, ők vélhetően már halottak. A légicsapás nyomán az iskolában - ahova korábban mintegy 90-en menekültek a bombázások elől - tűz ütött ki, és az épület összeomlott. Hajdaj emellett azt közölte, hogy továbbra is harcok dúlnak Popaszna és Szeverodonyeck térségében.

Serhiy Haidai, head of the regional military administration reports that as a result of the airstrike on a school in #Bilohorivka probably 60 people have been killed. pic.twitter.com/LARzLfZThY