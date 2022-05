80 évnél idősebb néniket vertek át unokás csalók a Dunaszerdahelyi és Galántai járásban!

A kerületi rendőrség közölte, hogy áprilisban több sikeres csalási esetet is regisztráltak, nyomoznak az ügyekben.

Beszámoltak egy 83 éves, a Galántai járásból származó hölgy esetéről, akit éjszaka hívtak fel azzal, hogy a fia kórházban fekszik és sürgősen szüksége van 4 ezer euró készpénzre. Ezután az utasítás szerint a pénzt egy táskába tette és kirakta a háza kapuja elé. Az ablakból pedig végignézte, ahogy egy magát eltakaró férfi megjön a pénzért és elviszi.

Ugyancsak sikerült átverniük az ún. unokás csalóknak egy dunaszerdahelyi járásbeli 81 éves nénit is, akitől ezer eurót gyűjtöttek be hasonló módszerrel. Olyannyira megbízhatónak érezte a hölgy a csalókat, hogy még az elhunyt férjéről és a család többi tagjáról is elárult nekik ezt-azt.

A legtöbb pénzt ugyanakkor egy 90 éves bácsiból sikerült kisajtolniuk a Pöstyéni járásban. Meggyőzték arról, hogy a testvérének van szüksége 10 ezer euróra, mégpedig sürgősen. Az idős férfi odaadta a pénzt, erre másnap ismét jelentkeztek. Akkor már nem tudták átverni, de 10 ezer eurója így is bánta a cselekményt.

A klasszikus unokás vagy unokás-orvosos csalási eseteken kívül a rendőrség már olyat is regisztrált, ahol a csaló rendőrként mutatkozik be, és azt állítja, hogy a hozzátartozónak óvadékra van szüksége, mert letartóztatták. Sőt, olyan abszurd esetet is nyilvántartásba vettek, ahol egy idős személynek a bűnügyi rendőrség tagjaként mutatkozott be az illető, és azt állította, hogy éppen készülnek őt kirabolni, ezért az összes otthon lévő pénzét és értékét tegye egy táskába és dobja ki az ablakon, ahol majd a rendőr magához veszi.

A rendőrség figyelmeztet, hogy amilyen módon csak tudjuk, hívjuk fel az idős hozzátartozóink figyelmét, rögtön utasítsák vissza, ha valaki ilyen ügyben keresik őket.

