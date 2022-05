Csaknem 200 millió dollárért kelt el Andy Warhol híres Marilyn Monroe-portréja (FOTÓ)

A Shot Sage Blue Marilyn című, 101,6-szer 101,6 centiméteres lenvászon alkotás a tragikus sorsú filmcsillag egy, a Niagara című film promózása során 1963-ban készült fényképén alapul, és Warhol legismertebb műve a Campbell leveskonzervet ábrázoló kép mellett. A mű a várakozásoknak megfelelő áron, négy perc alatt talált gazdára a Christie's manhattani székházának zsúfolásig megtelt aukciós termében.

Andy Warhol’s “Shot Sage Blue Marilyn” sold for a cool $195 million on Monday, making the iconic portrait of Marilyn Monroe the most expensive work by a U.S. artist ever sold at auctionhttps://t.co/90gPUOkYnW