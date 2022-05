Klasszikusokat és debütáló filmet is vetítenek a plázson a Cannes-i Filmfesztivál keretein belül

Idén ismét ingyenes vetítéseket rendeznek a közönségnek a cannes-i filmfesztivál alatt a tengerparton. A Cinema de la Plage műsorában A keresztapa és az E.T. - A földönkívüli című klasszikusok mellett premiert is tartanak.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A plázson rendezett vetítések tavaly színesítették először a cannes-i filmfesztivál programját. A premierek közül idén Carine May és Hakim Zouhani vígjátékét, a Save Our Schoolt válogatták be a műsorba. A bemutatón a film alkotói és szereplői is részt vesznek.

A programban Rob Reiner 1984-ben bemutatott A turné című kultfilmjét is láthatják a nézők, ráadásul a Variety.com cikke szerint Reiner is ott lesz a vetítésen. Műsorra tűzik még Christophe Gans Farkasok szövetsége, Régis Wargnier Kelet-Nyugat, és a Jean-Paul Belmondo főszereplésével forgatott Majom a télben című alkotást is.

Az Elvis című filmjével a versenyprogramon kívül szereplő Baz Luhrmann egykori rendezői bemutatkozását, a Kötelező táncokat nézi meg a tengerparton a közönséggel. A program további klasszikusa lesz a Királylány a feleségem című vígjáték, amelynek premierjét 1952-ben tartották a cannes-i versenyben.

A plázsvetítések Peter Bogdanovich 1971-es Az utolsó mozielőadás című filmjével záródnak.

A 75. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált május 17. és 28. között rendezik meg.

(MTI)