LÉNYEG: Koalíciós vita a kecske- és káposztamegmaradás törvényéről

Kivonultak Kotleba képviselői (Fotó: TASR)

Azt még Szlovákia kormánya is tudja, hogy valamit tenni kellene az infláció miatt egyre nehezebb helyzetben lévő lakosság megsegítésére, azt azonban képtelenek eldönteni a kormány tagjai, mit is léphetnének, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon.

A kecske ebben az esetben az egyszerű gyalogpolgár, akinek egyre mélyebbre kell nyúlnia a pénztárcájába, ha továbbra is szeretne az autójába benzint tankolni, a gyereknek tízórait csomagolni vagy – ne adj isten – marhacsontot venni a vasárnapi húslevesbe. A káposztamegmaradás pedig inkább a kormánykoalíció megmaradását jelenti, hiszen a négypárti partnerek elvi, politikai, taktikai, és kockáztassuk meg, hogy szakmai állásfoglalása igencsak különböző.

Belebukhat a kormány a nagy segíteni akarásba

Ezért aztán a kormánypártok hetek óta vitatkoznak a szociális támogatási csomagon. Igor Matovič pénzügyminiszter és OĽaNO-vezér egyszeri, 100 eurós segélyt adna minden gyereknek, amolyan rendkívüli családi pótlék formájában. Néhány kisebb, hátrányos helyzetű csoportot pedig plusz 100 euróval segítene ki. Az egész csomag több mint egymilliárd eurót igényelne, ráadásul évente, mivel a támogatás beépülne a családtámogatási rendszerbe.

Szép gondolat, valóban, a kérdés csupáncsak az, honnan venné rá a pénzt a kormány. Nyilván a mi adónkból, hiszen a pénzügyminiszter sem nyomtathat magának csak úgy évi plusz egymilliárd eurót. Matovič pénzügyminiszter is arról beszélt, hogy a csomag finanszírozását részben a tervezettnél magasabb adóbevételekből és új adók kivetéséből tervezné. Igen ám, csakhogy Richard Sulík gazdasági miniszter – aki Matovičcsal ellentétben ért is a gazdasághoz – hallani sem akar adóemelésről.

Izgalmasan alakul tehát a dolog, de a támogatási csomaggal kapcsolatban már szerdán tisztábban láthatunk, hiszen Matovič az SaS részéről fenyegető vétó ellenére a kormány elé akarja terjeszteni a javaslatot.

Drága a gabona, Odesszában meg tele van vele a raktár

Míg derék pénzügyminiszterünk az elszegényedő lakosság érdekeiért harcol, a szomszédban tovább dúl a valódi háború. Folytatódtak a harcok a donyecki és a luhanszki régiókban, de az oroszok már lövik a mostanáig még megkímélt Odesszát is. Ennek pedig a közvetlen háborús borzalmakon kívül van egy olyan dimenziója is, amely igencsak negatív hatással lehet az amúgy is egekbe szökött élelmiszerárakra.

A rakétatámadáskor a térségben tartózkodott Charles Michael, az Európai Tanács elnöke is, aki későbbi nyilatkozatában elmondta, látta a városban lévő silókat, gabonával, kukoricával és búzával teletöltve, amelyekre hatalmas szükség lenne globálisan, azonban a háború és a fekete-tengeri kikötők blokádja miatt nem tudják szállításra bocsátani őket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította a nemzetközi közösséget, segítsenek véget vetni az ukrán kikötők orosz blokádjának, lehetővé téve ezzel a gabonaexportot, hiszen ellenkező esetben globális élelmiszerhiány fenyeget.

Kivonultak az újnácik, Fico meg levedlette maradék emberségét is

Zelenszkij ukrán elnök ma folytatta hetek óta tartó videóhívás-sorozatát, ezúttal a szlovák parlamenti képviselőkhöz szólt. Mármint azokhoz, akik hajlandók voltak meghallgatni. Felszólalásával Zelenszkij gyakorlatilag „denacifikálta” a pozsonyi törvényhozást, beszéde kezdetén ugyanis tüntetően kivonultak az ülésteremből Marián Kotleba újnáci pártjának képviselői és az utánpótlás, vagyis a parlamenten kívüli Republika sorait erősítő, független honatyák is. De nem volt kíváncsi az ukrán elnök beszédére Robert Fico sem. A volt kormányfő már korábban kijelentette: nem fog olyan embert hallgatni, aki állítása szerint napi szinten hazudik. Szerinte, amit az ukrán elnök mond, az árt Szlovákia érdekeinek.

Ha valaki, Fico aztán tényleg tudja, mi árt az ország érdekeinek. Ezzel a gesztussal mindenesetre nagyvonalúan megszabadult a civilizált ember látszatától is.

Zelenszkij beszédében megköszönte Szlovákia eddigi segítségét, és célzott arra, hogy további fegyverekre is szüksége van az oroszok ellen honvédő háborút folytató ukránoknak. Megértően szólt az EU által beharangozott olajembargóval kapcsolatos hazai reakciókról is. Elmondta: érti, hogy Szlovákia nem válhat meg azonnal az orosz gáz- és kőolajszállításoktól, azonban hozzátette, hogy az orosz energiahordozók elutasítása jelenti a szabadságot.

Juhász László