Szociális csomag újra elhalasztva - a kormány mindent megtesz, hogy mindenkit magára haragítson

Ismét eltelt egy hét, és a kormánypártok még mindig nem tudtak megegyezni az infláció hatását enyhítő szociális csomagban. Pedig a – közel – végleges tervezetet már április közepén, éppen négy hete mutatta be a koalíció teljes pompában és szinte teljes felállásban. Csak az SaS hiányzott. Azóta pedig vétózta a csomag egy részét.

Fotó: TASR

260 millió euró idén, jövőre pedig több mint egymilliárd. Talán 1,3 milliárd, ezt sem árulják el pontosan. Ezt a csomagot jelentették be három kormánypárt – az OĽaNO, a Sme rodina és a Za ľudí – képviselői április 21-én. Első gyorssegélyként 133 milliót akartak adni a leginkább rászorulóknak és a gyerekes családoknak, év végéig további 130 milliót, jövőre pedig – a családtámogatást tovább növelve – már gyerekenként és havonta 200 eurót ígértek.

Ez valóban komoly ugrás lenne a családtámogatásban, amely jelenleg 50 és 73 euró között mozog a gyerek korától függően, ráadásul a családi pótlék és az adóbónusz összeadásával. Még akkor is, ha ennek csaknem harmadát – 60 eurót – egyfajta utalvány formájában kapnának meg a gyerekek.

Az így megugró családtámogatás évente több mint egymilliárd euró pluszkiadást jelentene – a másik oldalról nézve viszont ennyivel több bevételt a családoknak.

Azóta eltelt csaknem négy hét, és még mindig csak az ígéret szintjén tart a koalíció. Pontosabban kicsit visszaléptek, mivel az ma Sas bejelentette, hogy a csomag néhány elemét megvétózza, és ez a vétót a koalíciós partnerek is elismerik. Elsősorban 60 eurós utalványokkal van problémájuk – ezt vétózták meg –, de nem tetszik nekik az adóbónusz emelése sem, ami – mivel a személyi jövedelemadót csökkentené – az városok és falvak önkormányzataitól vonna el pénzt. Ez utóbbit csak nem akarják megszavazni.

Az SaS érvelésével ezúttal többé-kevésbé egyet lehet érteni. A legnagyobb gond nem azzal van, hogy a kormány nagyobb támogatást akar adni a kisgyerekes családoknak, és ezt hosszú távon fenn akarja tartani. Azon ugyan lehet vitatkozni, hogy nem kellene-e esetleg jövedelmi korláthoz kötni a támogatást – vannak gazdag családok, akiknek a gyerekenként plusz 120-150 euró nem olyan nagy plusz –, de még ezt is el lehet fogadni azzal, hogy „ne tegyünk különbséget gyerek és gyerek között jövedelem alapján”. És a szlovákiai családtámogatási rendszer valóban gyalázatosan alacsony, minden emelést támogatni kell.

Az már kicsit nagyobb gond, hogy a legrosszabb helyzetben lévő gyerekeknek nem biztos, hogy „szabadidős tevékenységre” adott 60 eurós utalvány a legjobb segítség, amikor lehet, hogy cipőre vagy ruhára, vagy akár csak a meleg lakás biztosításához kellene a pénz a családnak.

És természetesen abban is igaza van a SaS-nak, hogy a „szabadidős tevékenység” helyett inkább az „iskolai tevékenységet” kellene határozottabban támogatnia a kormánynak, pontosabban jobb lenne, ha az összeg egy részét a tanárbérek emelésére fordítaná. Ha már Matovič nem talál pénzt a béremelésre.

Míg az utalványok évente mintegy 500 milliót vinnének el, a 10 százalékos béremelésre elég lenne 180 millió, és a gyalázatosan keveset kereső hazai pedagógusok kedélyállapotán ez a 10 százalék is nagyon sokat javítana. De erre valahogy a pénzügyminiszter nem akar költeni.

A legnagyobb probléma azonban az, hogy Igor Matovič pénzügyminiszter az elmúlt csaknem négy hétben nem volt képes elmondani, hogy mivel akarja betömni – jövőre – a most már 1,3 milliárdosnak tartott lyukat, amit elsősorban ez a megugró családtámogatás üt a költségvetésen. Az eddigi magyarázatai – a tervezettnél nagyobb adóbevételek plusz a „leggazdagabb cégek” megadóztatása – egy pénzügyminisztertől elfogadhatatlanul pongyola, homályos meghatározás. És ha hinni lehet az SaS-nek, akkor Matovič a koalíciós partnereinek sem árult el többet a szociális csomag finanszírozásáról.

Persze lehet, hogy minden rendben van, lesz pénz, és még az is kiderülhet, hogy nem kell hozzá adóemelés sem. Csak akkor meg az az érthetetlen, hogy a koalíció miért hergeli szándékosan maga ellen az embereket, a saját választóit – vagy korábbi választóit – is beleértve. A közel 10 százalékos infláció már az év eleje óta itt van velünk, az enyhítésére szolgáló terv is csaknem négy hete készen van, a megvalósítás viszont késik. Ezzel csak azt érik el, hogy mire kiosztják a pénzt, már az is kevesellni fogja, aki négy héttel ezelőtt még örült volna neki.