Heger és Duda is támogatja az orosz invázióval szembeni egységes uniós fellépést

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök és Andrzej Duda lengyel államfő a szerdai találkozó során abban állapodott meg, hogy mindketten támogatják az Európai Unió ukrajnai orosz invázióval szembeni egységes fellépését, valamint az Oroszország elleni szankciókat is. A miniszterelnök elmondta, azonos állásponton vagyunk Lengyelországgal az Ukrajnának nyújtott támogatások kérdésében is, beleértve az uniós tagságot is - tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.