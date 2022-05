Drágák voltak, de nem sokat érnek a tűzoltókocsik, amikkel Kaliňák a Csallóközben is haknizott

A közvélemény emlékezetében bizonyára megmaradtak az Iveco Daily tűzoltókocsik, amelyeket az akkori belügyminiszter, Robert Kaliňák nem akármilyen pompa közepette osztott szét országszerte.

Fotó: archív

A tűzoltókocsikból a Csallóközbe is jutott, és ugyanolyan, 4x2-es, tehát négykerék-meghajtás nélküli kocsikat küldtek a Tátrába is, mint Dunaszerdahelyre – hívta fel a figyelmet a Hospodárske noviny.

„Olyan településeknek is adott belőlük, ahol nincs is önkéntes tűzoltótestület. Akadnak olyan falvak, ahol kaptak ilyen tűzoltókocsit, de máig egyetlen kilométer sincs rajtuk. Arról nem is beszélve, hogy a beszerzési áruk 113 ezer euró volt, amit ha meglát egy szakértő, megüti a guta. Tartálykocsis fecskendőnek nevezték el, 750 literes a tartályuk. Egy általánosan használt tartálykocsi kilencezer literes. Percenként 400 liter vizet képes leadni, ami azt jelenti, hogy másfél percig lehet vele oltani, és kiürül a tartálya. Ez semmi. Ezek a járművek csak kampánycélra szolgáltak” – mondja a Hospodárske noviny által megszólított hivatásos tűzoltó, aki a neve elhallgatását kérte.

A tűzoltó hozzátette, minden második szivattyú meghibásodott, és nem tudták, miként lehet reklamálni. „Sokkal jobban fel lehetett volna használni azt a pénzt, ha nagyobb autókat gyártottak volna, még ha kevesebbet is, és odaadták volna azoknak a testületeknek, amelyeknek szükségük van rá” – tette hozzá.

A lap egyúttal rámutatott arra is, hogy a Kaliňák vezette belügyminisztérium különös módon finanszírozott egy országos önkéntes szervezetet (Dobrovoľná požiarna ochrana), amely évi 700 ezer eurót kapott az államtól. A HN forrása szerint úgy tettek, mintha az önkéntes tűzoltókat tömörítenének, de ez nem így van, az önkéntes tűzoltók ugyanis a községek által működtetett önkéntes tűzoltótestületek tagjai.



