Az új mentori pozícióra 160 pedagógus jelentkezhet

Az új oktatási reform szerint mentorok fogják segíteni a pedagógusok munkáját. Egy teljesen új pozícióról van szó, melyre 160 személy jelentkezését várják. Az első 16 regionális pedagógussegítő központ szeptemberben jön létre. Mindennek finanszírozását 2025-ig a helyreállítási terv biztosítja. Erről az Oktatásügyi Minisztérium tájékoztatott.

Az Általános Iskolai Pedagógusok Regionális Támogató Központjainak feladata az lesz, hogy egyéni útmutatást és segítséget nyújtsanak a tanártársaknak az új tantervre való átállásban és a reformot követő innovatív tanítási módszerekben.

„Március folyamán 24 pályázat érkezett be, ebből 22 megfelelt az összes előírt feltételnek” - mondta Martin Kríž, az Oktatási Minisztérium Tantervi és Innovációs Főosztályának igazgatója.

A tervezett reform figyelembe veszi a tanár új szerepét is az osztályteremben. A pedagógus már nemcsak információkat ad át, hanem szakmai vezető is lesz. Az oktatási minisztérium szerint ezentúl arra is ösztönzik majd a diákokat, hogy megtanulják helyesen megtalálni, értékelni és használni az információkat. Erre az új szerepkörre a mentorok segítenek majd felkészülni az oktatóknak. Ők regionális központokban fogják végezni a munkájukat, szeptembertől 160-an lesznek.

Mentori munkakör betöltésére óvoda, általános vagy középiskola különböző tantárgyak pedagógusai pályázhatnak, minimum öt év gyakorlattal. A mentor továbbra is aktív marad a tanítói pályán, de csak részmunkaidőben. Munkaideje másik felét a mentori feladatainak fogja szentelni. Egy mentor becsült átlagos javadalmazása körülbelül 800-850 euró/hó, 18,7 órás időtartamra.

A mentorok a 2022/2023-as tanévben kezdik meg munkájukat.

