LÉNYEG: Pénteki hidegzuhany: Kaliňákot kiengedték

Utána az özönvíz, gondolhatja Robert Kaliňák

Szabadlábon védekezhet a bűnszövetkezet működtetésével gyanúsított Robert Kaliňák. A Smer volt belügyminisztere három hetet töltött vizsgálati fogságban, ahol nem kellett törődnie az egyre növekvő élelmiszer- és energiaárakkal, és még olcsó szlovák benzint sem kellett tankolnia luxusautójába.

Máris szabadlábon Kaliňák

Szerencsés napként könyvelheti el péntek tizenharmadikát Robert Kaliňák. A korábbi belügyminisztert ugyanis – 23 nappal őrizetbe vétele után – a Legfelsőbb Bíróság szabadlábra helyezte. A pénteki döntés azonban nem azt jelenti, hogy Kaliňák ártatlan. Ezt majd csak a bíróság mondhatja ki, ha az ügye egyáltalán eljut a tárgyalási szakaszig. Mindenesetre a Legfelsőbb Bíróság hangsúlyozta: annak ellenére, hogy megszüntették az előzetes letartóztatását, továbbra is minden pontban megalapozottnak tartják a Kaliňák elleni vádakat.

Attól függetlenül, hogyan folytatódik az exbelügyminiszter elleni büntetőeljárás, Kaliňák máris nyert. Nemcsak időt az elmélkedésre és olvasásra a vizsgálati fogságban, hanem minden bizonnyal jó néhány pluszpontot is a mártírszerep miatt, amelyet a rendőrség három hétre kiosztott neki. Tudta jól Kaliňák, miért nem leszegett fejjel, kapucniba bújva vonult annak idején a rács mögé, miért emelte mosolyogva a fényképezőgépek kereszttüzébe összebilincselt kezét. Tisztában volt azzal, hogy politikai karrierjének csak használhat ez a közjáték – legalábbis rövidtávon biztosan.

Sztálinista, diktatórikus módszereket emlegetett pénteken Kaliňák, aki Ficóval együtt politikai indíttatású meghurcolásról beszél. Mindenesetre egy kicsit hiteltelen mindez a szájából most, hogy szabadlábon védekezhet. Ha ugyanis a politikai bosszú állna őrizetbe vétele és az ellene felhozott vádak hátterében, aligha engedték volna szabadon.

Világi szerint olcsó a benzin Szlovákiában

Ha netán valakinek úgy tűnne, drága a benzin Szlovákiában, az olvassa el a Világi Oszkárral készült mai interjúnkat. A Slovnaft vezérigazgatója a Paraméternek elmondta, az üzemanyag ára alacsony Szlovákiában. Alacsonyabb az európai átlagnál, a benzin árát tekintve a hetedik legolcsóbbak vagyunk az Európai Unióban, hiszen például Németországban már két euró fölött jár a benzin literje. Jól hangzik ez az összehasonlítás, azonban jócskán árnyalja az összképet, hogy míg a németek átlagfizetése több mint 4000 euró, Szlovákiában átlagosan csak 1200 eurót keresnek a polgárok.

A Slovnaft vezérigazgatója elismeri ugyan, hogy jelenleg olcsóbban kapják az orosz kőolajat a nyugati Brent típusú kőolaj világpiaci áránál, azonban hozzáteszi, hogy az árrést, amit az orosz kőolajkeverék és a Brent kőolajtípus ára közti különbségen nyernek, beépítik az áraikba. Vagyis ha akarnák, a mostaninál még drágábban is adhatnák az üzemanyagot, mi pedig így is, úgy is kénytelenek lennénk megvenni – ha nem akarunk valamelyik magyarországi kúton órákig sorakozni az olcsó benzinért.

Világi Oszkár óva int attól, hogy az Európai Unió embargót hirdessen az orosz kőolajra, mert ez a szűk horvátországi keresztmetszet miatt ellátási fennakadásokat okozna Szlovákiában, másrészt pedig ha át kellene állniuk az alternatív kőolajfajták feldolgozására, ami amúgy is egy 3 éves folyamat lenne, egy 190 millió eurós beruházást is meg kellene ejteniük. Azt pedig már nem részletezte Világi, kinek kellene megfizetnie ezt az invesztíciót. Hármat találgathatunk.

Drágán adják az életünket

És nem csak a benzinért kell jóval többet fizetnünk, mint például tavaly. A statisztikai hivatal pénteken közzétett felmérése szerint áprilisban közel 12 százalékra nőtt az infláció évközi aránya. Huszonkét éve, 2000 júniusa óta nem volt ilyen magas az infláció, vagyis egyre kevesebbet ér a pénzünk, és egyre mélyebbre kell nyúlnunk a pénztárcánkba, hogy ki tudjuk fizetni például a legalapvetőbb élelmiszerek árát. A kenyér 16 százalékkal, az olajok 30 százalékkal, a zöldségfélék 26 százalékkal kerülnek többe, mint tavaly ilyenkor.

Ehhez képest a nyugdíjak idén csak 1,3 százalékkal nőttek, bár a pénzügyminisztérium ígéri, hogy jövőre már a jelenlegi inflációnak megfelelően, 10 százalékkal is többet hozhat majd a pénzes postás. Szóval már csak egy évet kell kihúzni valahogy.

Juhász László