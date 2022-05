Mi megmondtuk előre: ők nyerték az Eurovízió döntőjét

Persze nem volt olyan nehéz megjósolni, ki lesz a legnépszerűbb előadó, mivel a Kalush nevezetű ukrán formáció az oroszok által indított háborútól nem függetlenül elég komoly favoritnak számított.

Hiszen a zenei produkciók minősége mellett jellemzően a politikai közhangulat által is nagyban befolyásolt esemény az Eurovízió, ahonnan az oroszokat egy nappal a február 24-i ukrajnai inváziójuk után ki is zárták.

A Kalush banda frontembere a fellépésüket követően arra szólította fel a közönséget, hogy segítsék az oroszok által teljesen szétbombázott dél-ukrajnai Mariupol lakosait, illetve az ebben a városban az utolsó ellenállási fészeknek számító Azovstal nevezetű üzemben harcoló katonákat.

The leader of the #Kalush Orchestra group, after his performance at the #Eurovision 2022 final, addressed the world community from the stage and shouted: "Please help #Azovstal, help #Mariupol!" pic.twitter.com/tfDJlZwHp3