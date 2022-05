Hamran: nem készül semmilyen „nagy rendőrségi akció” bírók vagy ügyészek ellen, Fico megvezette Kollárt

Hamran István országos rendőrfőkapitány cáfolta, hogy nagy „rendőrsgi akció” készülne bírók, ügyészek és bizonyos nyomozók ellen, ahogyan azt Robert Fico állította a TA3 hírtelevízió vasárnapi műsorában. Hamran szerint a Smer elnöke félrevezette Boris Kollár (Sme Rodina) házelnököt is.

Fotó: TASR

Hamran István országos rendőrfőkapitány szerint nem készül semmilyen nagy rendőrakció bírók, ügyészek vagy bizonyos nyomozók ellen, ahogyan ezt Robert Fico vasárnap, a TA3 hírtelevízió vitaműsorában állította, bizonyos hírekre hivatkozva azzal, hogy erről Hamran István is beszélt a kormány Biztonsági Tanácsának legutóbbi ülésén.

Fico esetében nem lepi meg, hogy megalapozatlan kijelentéseket tesz, „folyosói hírekre” hivatkozva, szerinte a Smer elnöke nem az „igazmondás etalonja”.

„Semmilyen problémát nem okozott neki, amikor Robert Kaliňákkal együtt egyszerű rendőröket, a bűnüldöző szervek tagjait, sőt az országos rendőrfőkapitányt is megpróbálták megfélemlíteni” – magyarázta a rendőrfőkapitány.

Úgy véli, nincs még egy „civilizált európai ország”, ahol a volt kormányfő vagy bármilyen más politikus „zsoldosnak”, „gyávának”, „bűnözőnek”, „csalónak” vagy „tornatanárnak” nevezi az országos rendőrfőkapitányt.

Nem készülnek bírók és ügyészek letartóztatására

Elhangzott az az információ, illetve dezinformáció, hogy Hamran a Biztonsági Tanács ülésén jelezte, hogy készül valamilyen hatalmas rendőrségi akció ezen a héten, aminek keretében letartóztatnak majd bírókat, ügyészeket, rendőröket, említették az Oblúk-csapatot , Santusová nyomozót.

„Kategorikusan elutasítom ezeket az állításokat, és nagyon csodálkozom a házelnökön, hogy felült Robert Ficónak, és ezeket az információkat megerősítette, miközben neki vannak pontos információi arról, hogy mi hangzott el a Biztonsági Tanács ülésén” - jelentette ki Hamran.

Hamran szerint Kollár megkérdezhette a Sme rodina miniszterét arról, hogy mi hangzott el az ülésen, hogy mit mondott Hamran. A rendőrfpkapitány sajnálja, hogy ez újra megtörtént, hiszen Kollár - Ficóhoz hasonlóan - már korábban is „bűnözőnek, maffiózóknak nevezte a NAKA nyomozóit”.

„Bíztam benne, hogy majd bocsánatot kér a nyomozóktól, de ez nem történt meg” - üzente Kollárnak Hamran.

Bírók és ügyészek, akik biztonsági problémát jelentenek

Elmondta azt is, hogy miről tájékoztatta a Biztonsági Tanács tagjait, azokról a témákról beszélt, amelyek az állam biztonságát érintik a rendőrség szempontjából. „Elmondtam, hogy a NAKA nyomozója büntetőeljárást vezet bűnszervezet létrehozása miatt, és a bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutott, hogy megalapozott a gyanú, miszerint az igazságügyi szervekben működhet egy bűnszervezet, amely törvényellenes módon hat a büntetőeljárásra” – jelentette ki Hamran.

Mivel ez egy élő, folyamatban lévő eljárás, ezért többet nem mondott. „Nem is mondhattam, mert én sem tudok többet” – jelentette ki a rendőrfőkapitány azzal, hogy a rendőröknek, nyomozóknak, szabad kezük van, és törvényesen járnak el.

„Ezt több bírósági döntés is megerősítette. Ezzel szemben nagyon erős a gyanú, hogy egyesek, akik az igazságügyi szervekben dolgoznak, olyan módon cselekednek, hogy ne lehessen eljárni bizonyos ügyekben, amelyekben el kellene járni” – mondta Hamran.

Említette Ľudovít Makó és Boris Beňa ügyét, akiket hamis tanúvallomással vádoltak meg. „A bíró ezt az eljárást nem tartotta megalapozottnak. Elmondta, hogy egyetlen bizonyítékot sem látott, ami ennek az eljárásnak a megalapozottságát” – mondta Hamran. A nyomozás vezetőjét és annak felettesét kérték, hogy vegyen részt hazugságvizsgálaton, de mindketten elutasították ezt, a járási rendőrkapitány kérte nyugdíjazását. „Ez túl sok bizalmat nem váltott ki irántuk" - jelentette ki Hamran.

Kažimír ellen is eljárás folyik

Válaszolt azokra a vádakra is, amelyek szerint ő már előre tud bizonyos politikusok elleni eljárásokról, például a Martin Borguľa (Sme rodina) elleni eljárásról.

„Az országos rendőrfőkapitány irányítja a rendőrséget, és munkájával a belügyminiszternek számol el. Tényleg őrület lenne, a rendőrfőkapitány a különösen szemmel tartott ügyekről semmit sem tudna semmit” – magyarázta Hamran.

Borguľa ügyéről a parlament pénzügyi bizottságának zárt ülésen beszélt. „Mellettem ült a jegybank elnöke, és megjegyezte, hoyg ellenem is eljárást folytatnak. Igen, a jegybank elnöke ellen is folyik eljárás, de folyik eljárás rendőrök, bírók, ügyészek, kormánypárti és ellenzéki politikusok, és még a volt köztársasági elnök ellen is eljárás folyik” – mondta Hamran. Peter Kažimír, a jegybank elnöke még volt pénzügyminiszterként kapcsolódik egyes ügyekhez, hiszen ő nevezte ki például Ľudovít Makót és František Imreczet, akik ellen jelenleg is eljárás folyik.

Hamran szerint azonban rendőrfőkapitányként az előkészületben lévő konkrét akciókról nem kap tájékoztatást, arról is csak a napján tájékoztatják, ha hivatalosan meggyanúsítanak valakit. Néhány eset kivételt jelent: a kommandósok bevetéséhez ugyanis az előírások szerint az országos rendőrfőkapitány jóváhagyása szükséges, ezekről tehát hivatalból tudomása van, még az akció kezdete előtt.

- lpj -