Az orosz erők rakétacsapást mértek Odessza megyére, sérültek

A repülőgépekkel végrehajtott csapásmérés következtében károk keletkeztek egy turisztikai infrastrukturális objektumban, ahol házak dőltek össze és tűz ütött ki. Ezenfelül lövedékek csapódtak be a korábbi orosz támadoásokban megsérült és jelenleg nem üzemelő hídba, a Dnyisztrovszkij Liman fekete-tengeri öböl fölött - tette hozzá a hírportál.

Az odesszai városi tanács még arról számolt be, hogy a megyében a víz partra sodort két horgonyaknát is, amelyet a tűzszerészek hatástalanítottak.