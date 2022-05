Matovič a koalíció bukását kockáztatja a családi támogatás növelésével, már a héten szavaztatna a javaslatról

Továbbra is csaknem minden gyereknek havi 200 eurós támogatást adna januártól Igor Matovič pénzügyminiszter, de kicsit módosított az összeg elosztásán: magasabb lesz a családi pótlék és alacsonyabb a „szabadidő-utalvány” értéke. A koalíció ma (hétfőn) este újra tárgyal a szociális csomagról, amelyet egyelőre csak az OĽaNO, a Sme rodina és a Za ľudí támogat, az SaS – egyelőre – ellenzi. A csomag elfogadása - vagy elutasítása - akár a koalíció végét is jelentheti. A koalíció már múlt héten is megpróbálkozott az elfogadásával, de az akkor az SaS ellenállásán még megbukott. Matovič szerdán mindenképpen a kormány elé vinné.