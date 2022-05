Éves szinten 280 millió eurót préselt ki a Slovnaftból Matovič, a benzin ettől nem lesz olcsóbb – talán drágább sem

Igor Matovič pénzügyminiszter megegyezett a Slovnafttal, és megadóztatják az orosz és a világpiaci ár közti különbséget, a bevételt a szociális csomag finanszírozására akarja fordítani. A Slovnaft az utóbbi hónapokban mintegy 30 dollárral olcsóbban kapja az orosz olajat a világpiaci árnál, ami havonta csaknem százmilliós többletet jelent számára. A kőolaj-finomító szerint ennek köszönhető, hogy az üzemanyagárak az egyik legolcsóbbak az Európai Unióban.

Éves szinten mintegy 280 millió euró többletadót szedne be a Slovnafttól a pénzügyminisztérium, amit azzal indokol, hogy a világpiaci árnál mintegy 30 dollárral olcsóbban kapja az olajat Oroszországtól. A Slovnaftnak ez az árkülönbség közel 100 millió eurós többletet jelent havonta, a cég szerint ez teszi lehetővé, hogy az üzemanyagok ára Szlovákiában az egyik legolcsóbb az unióban. Az állam az árkülönbséget adóztatja meg 30 százalékos adóval.

Igor Matovič pénzügyminiszter ma bejelentette, hogy megállapodott a Slovnafttal egy különadó kivetéséről. „Ez az adó a háború miatt keletkezett nyereség megadóztatása” – jelentette ki Matovič. Az így nyert pluszbevétel több százmillió euró lesz.

„Ha hosszabb távon fennáll majd ez a helyzet, akkor éves szinten mintegy 300 millió dollár, vagyis mintegy 280 millió euró bevételt jelent az államkasszába” – mondta Matovič.

A benzin nem lesz olcsóbb

Az üzemanyag árára a pénzügyminiszter szerint ez nem lesz – sem negatív, sem pozitív – hatással.

„Az üzemanyagárakon nem fog megmutatkozni negatívan, a Slovnaft ígéri, hogy megőrzik Szlovákia helyezését az üzemanyagárak uniós sorrendjében, marad a 7.-8. legolcsóbb, mint jelenleg” – állítja Matovič.

A pénzügyminiszter szerint a benzin ára nem fog csökkenni, mert koalíciós partnerei elutasítják, hogy magyar mintára árstopot vezessen be. Az üzemanyag árának korlátozása a szakértők szerint is többet árt, mint használ, a Slovnaft szerint ellátási gondokat is eredményezne.

Az adóból befolyó összeget Matovič a szociális csomag finanszírozására akarja fordítani. Ez azonban csak egy részét takarja be az éves szinten mintegy 1,2 milliárdos csomag költségeinek. A pénzügyminiszter továbbra is saját csomagját akarja átverni a kormányon, az SaS javaslatáról hallani sem akar. Szerinte Sulíkék javaslata semmit sem adna a legalacsonyabb bérért dolgozóknak. "Most folyik a javaslat hatásának elemzése, de látszik, hogy a legszegényebbeknek semmit sem adna Sulík" - állítja Matovič. Az SaS elnöke ugyanezzel vádolja a pénzügyminisztert: Sulík szerint Matovič csomagjával a gazdagok járnak jól.

Nem lesz sokáig ekkora árkülönbség

A pénzügyminiszter valószínűleg túlzottan optimista, a Slovnaft sem bízik abban, hogy ez a magas árkülönbség hosszabb távon is megmarad az orosz és a világpiaci ár között. A különbség az év elején még csak néhány dollár volt, csak a háború kitörése után ugrott ekkorára. „Ez a különbség csak most, mintegy másfél hónapja létezik. Előtte hosszú éveken keresztül az Ural és a Brent közti különbség kettő és három dollár volt – mondta a Paraméternek Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója. –

Ez a rekordkülönbség most alakult ki, valószínűleg azért, mert Oroszország kevesebb kőolajat tud eladni, és azért adja ilyen kedvező áron, hogy elvigyék a kitermelt mennyiséget. De ez nem fog örökké tartani.”

A javaslatról megkérdeztük a Slovnaftot is, amint választ kapunk, bővítjük a hírt.

