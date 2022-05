Dušan Kováčik ezer oldalas fellebbezéssel küzd az életéért és a vagyonáért!

A korábbi speciális ügyészt, aki tucatnyi súlyos korrupciós vagy egyéb ügyet söpört a szőnyeg alá, tavaly szeptemberben ítélték el első fokon 14 évre, idén márciusban viszont a jogerős ítéletig szabadlábra helyezték, csupán elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Másfél évig volt vizsgálati fogságban.

Dušan Kováčik (Fotó: TASR)

A SME egy cikkben foglalja össze, hogy Pamela Záleská bírónő, akinek a szenátusa az első fokú ítéletnél döntött a Specializált Büntető Bíróságon, mintegy 100 oldalas indoklást írt, Kováčik fellebbezése viszont 10-szer ilyen hosszú. Mintegy 500 oldal maga a fellebbezés és körülbelül ugyanennyi a csatolt melléklet. A legfelsőbb Bíróság csütörtökre és péntekre tűzte ki a fellebbviteli tárgyalás időpontját.

Ügyvédje, Erik Magál közölte, hgo az elejétől fogva azt állítják, törvénytelen az eljárás, mivel az általuk benyújtott bizonyítékokat nem is vizsgálták. "Semmi másra nem számítunk, csak arra, hogy eltöröljék az első fokú ítéletet" - jegyezte meg.

Ha esetleg a bíróság enyhítené is Kováčik büntetését, de bűnösnek találja bűnszervezet alapításában, automatikusan elkobozzák a vagyonát. A vádirat márpedig arról szól, hogy Kováčik a Takáč-bandának segített azzal, hogy különböző információkat szivárogtatott a tagjaikat érintő ügyek irataiból, és hogy 50 ezer eurónyi kenőpénzt kapott azért, hogy bebiztosítja a bűnszervezet feje, Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezését.

Kováčik szabadlábon van, és maga is részt kíván venni a tárgyaláson, ezt a SME-nek megerősítette az ügyvédje is.

A Legfelsőbb Bíróság elektronikus rendszere eredetileg Juraj Kliment bírónak osztotta ki az ügyet, őt azonban elfogultság miatt kizárták. Kliment nyilvános kijelentéseire hivatkoztak, miután ő megdicsérte unokaöccsét, Ondrej Repa ügyészt, amikor benyújtotta a vádemelési javaslatot Kováčik ellen.

Kováčikról így a Peter Hatala vezette szenátus dönt majd, Peter Štift és Martin Bargel bírókkal. Elfogultsági indítványt nyújtottak be egyébként Hatala ellene is, de őt mégis meghagyták a szenátusban. Magál közölte, annak ellenére, hogy Hatala maga is elfogultságot jelzett. Az ő esetében egy állásfoglalás volt problémás, amit a Plus 7 dní egy tavaly őszi cikke ellen tettek Kliment és Peter Szabo bírókkal. Az újságcikk az őszi ítéletet elemezte, a Legfelsőbb Bíróság weboldalán is közzétett reakcióban pedig azt írták, hogy jobb esetben ez a cikk a totális amatőrizmus, rosszabb esetben pedig annak jele, hogy befolyásos személyek ilyen módon is egyfajta alternatív igazság képét próbálják kelteni a nyilvánosság előtt. A bírók viszont nem a Kováčik elleni ítéletet minősítették, hanem annak kritikájára reagáltak, ahogy korábban ők maguk Kudlička kapcsán döntöttek.

Pamela Záleská egyébként a Kováčik ellen meghozott ítéletében több évet (14) rótt ki a volt speciális ügyészre, mint amennyit az ügyész kért (13), ezt pedig azzal indokolta, hogy csakis ilyen magas büntetés teljesítheti "megjavulásának igényét", egyszersmind foglalja magába tettének "erkölcsi elítélését" is. Ezt egyfajta példa statuálásának is szánta, hogy másokat elriasszon hasonló bűntényektől.

"A bíróság a társadalom erkölcsi gátjainak és értékeinek romlására is rámutat, és jelzi, hogy a közhatalommall szembeni arrogáns nyilvános fellépés, amelyet magas szintű korrupció és a bűnszervezetek létének segítése is megbélyegez, kellőképpen büntetendő" - szögezte le.

(SME)