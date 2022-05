Már a magyar parlamentbe is behömpölygött a szlovák oldalon beszennyezett Sajó folyó ügye

A magyar hatóságok a Sajó folyó szennyezésével kapcsolatban Szlovákia együttműködését kérik és azt el is várják. A Miniszterelnökség államtitkára a magyar parlamentben kedden beszélt a Gömör–Szepesi-érchegységben eredő folyót ért ökológiai katasztrófáról.

Fotó: Orosz Örs - Facebook

Keresztes László Lóránt, az ellenzéki LMP képviselőjeként kedden napirend előtt vetette fel a témát a magyar Országgyűlésben, melynek kapcsán elmondta, szennyező anyag ömlik a folyóba, aminek következtében egy jelentős szakaszon eltűnt belőle az élet. A politikus úgy látja, a szlovák kormány semmit nem tett az ügyben, semmi jele annak, hogy próbálnák elhárítani a szennyeződést.

Orbán Balázs államtitkár a válaszában kifejtette: az eset miatt másodfokú készültséget rendeltek el, azóta is folyamatos a vízminőség állapotának figyelése, az ellenőrzés, három helyen folyik a mintavétel. A folyó magyarországi szakaszán halpusztulást nem tapasztaltak – közölte. Orbán Balázs elmondta, hogy legutóbb múlt héten voltak mérések – a szlovák féllel közösen is –, a következőt pedig tegnapra, azaz keddre ütemezték be. A súlyosan terhelt, szennyezett szakasz a határtól több tíz kilométerre van, ezért a szlovákiaihoz hasonló mértékű szennyeződés nem mutatható ki itt, de kisebb elváltozások a magyar szakaszon is megfigyelhetők – jegyezte meg Orbán, aki hozzátette: kérik és elvárják Szlovákia együttműködését az ügyben.

Mint ismeretes, a Sajó folyó még február közepén színeződött vörösre az egykori Siderit bányavállalat területén található vasércbányából kiömlő bányavíz miatt. A történtekre elsőként Orosz Örs, a Szövetségen belül működő Összefogás-platform vezetője mutatott rá, aki arról írt a közösségi oldalán, hogy ökológiai katasztrófa zajlik a Sajón.

A szlovák környezetvédelmi minisztérium kedden a kassai járási hivatalhoz fordult, hogy hirdessen ki rendkívüli helyzetet a Sajó folyó térségében. A minisztérium szerint ennek kihirdetése meggyorsítaná és leegyszerűsítené a szennyezés felszámolásán dolgozó gazdasági minisztérium és a bányamentők munkáját.

A szaktárca levelet küldött a járási hivatalnak, amiben közölték, hogy a két héttel ezelőtt vett vízmintákból úgy tűnik, a bánya közvetlen közelében még néhány határérték magasabb a megengedettnél, de a Magyarországhoz legközelebb eső mintavételi helyen az elszíneződés ellenére az egészségügyi határértéknek megfelelőek a mutatók. Példaként a mangánnal kapcsolatos adatokat adták meg, ahol a 0,3 mg/l normaértékhez képest 0,37 mg/l-t mértek.

A kormány május 4-ei ülésén 200 ezer eurót hagyott jóvá arra a feladatra, hogy meggátolják a bányavíz Sajóba jutását.

A már említett Siderit 2008-ig működött a rozsnyói járásbeli Alsósajó (Nižná Slaná) községben. Az Ércbányák állami vállalat szerint a cég a kitermelés befejezése után nem teljesítette a kötelezettségeit, a legfontosabb intézkedéseket ezért 2012-ben az állami vállalat tette meg. Az Ércbányák március 21-én közölte, hogy büntetőfeljelentést tesz a Sajó folyó szennyezésével összefüggésben.

(TASR)