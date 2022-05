Nyílt levélben fordultak a Szövetség képviselői a miniszterekhez a Sajó-katasztrófa miatt

A Szövetség képviselői nyílt levélben fordultak a környezetvédelmi és a gazdasági miniszterhez.

Fotók: Orosz Örs - Facebook (További képekért kattints a fotóra!)

A nyílt levélben a Sajón kialakult helyzetért felelős tárcavezetőket, Ján Budajt és Richard Sulíkot arra kérik, hogy a lehető legrövidebb időn belül menjenek el Gömörbe, és a helyszínen győződjenek meg arról, milyen károkat okoztak azzal, hogy az ökológiai katasztrófát nem kezelték időben.

"A gömöriekkel közösen nem a helyi turisztikai látványosságra, hanem egy súlyos ökológiai katasztrófára akarunk rámutatni, amelynek mértékét három hónap után Pozsonyban is tudatosították. A 2022. május 4-i kormányhatározat mindkettejüket kötelezi a szükséges intézkedések megtételére, beleértve az Alsósajón kialakult helyzet ellenőrzését és figyelemmel követését. Mivel a Sajó vizében őshonos rákok már elvesztették a türelmüket és az életüket is, a bányavíz kifolyásának pontjára invitáljuk önöket, minél előbb, ma, holnap, a jövő hét folyamán" - áll a levélben, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy a folyami rák egy bioindikátor, amely csak tiszta vizekben él meg, amilyen a Sajó is volt.

"Elhullásuk azt jelzi, hogy a helyzet nagyon súlyos, ezért szeretnénk, ha a személyes látogatásra mielőbb sor kerülne a gömöri ökológiai katasztrófa helyszínén" - hangsúlyozzák a Szövetség képviselői.

Mint ismert, a Sajó folyó még február közepén színeződött vörösre az egykori Siderit bányavállalat területén található vasércbányából kiömlő bányavíz miatt. A történtekre elsőként Orosz Örs, a Szövetségen belül működő Összefogás-platform vezetője mutatott rá, aki arról írt a közösségi oldalán, hogy ökológiai katasztrófa zajlik a Sajón.

A szlovák környezetvédelmi minisztérium kedden a kassai járási hivatalhoz fordult, hogy hirdessen ki rendkívüli helyzetet a Sajó folyó térségében. A minisztérium szerint ennek kihirdetése meggyorsítaná és leegyszerűsítené a szennyezés felszámolásán dolgozó gazdasági minisztérium és a bányamentők munkáját.

A szaktárca levelet küldött a járási hivatalnak, amiben közölték, hogy a két héttel ezelőtt vett vízmintákból úgy tűnik, a bánya közvetlen közelében még néhány határérték magasabb a megengedettnél, de a Magyarországhoz legközelebb eső mintavételi helyen az elszíneződés ellenére az egészségügyi határértéknek megfelelőek a mutatók. Példaként a mangánnal kapcsolatos adatokat adták meg, ahol a 0,3 mg/l normaértékhez képest 0,37 mg/l-t mértek. A kormány május 4-ei ülésén 200 ezer eurót hagyott jóvá arra a feladatra, hogy meggátolják a bányavíz Sajóba jutását.

A már említett Siderit 2008-ig működött a rozsnyói járásbeli Alsósajó (Nižná Slaná) községben. Az Ércbányák állami vállalat szerint a cég a kitermelés befejezése után nem teljesítette a kötelezettségeit, a legfontosabb intézkedéseket ezért 2012-ben az állami vállalat tette meg. Az Ércbányák március 21-én közölte, hogy büntetőfeljelentést tesz a Sajó folyó szennyezésével összefüggésben.



