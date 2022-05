Amire két évvel ezelőtt még emlékezett Kováčik, az most már nem dereng neki – folytatódik a volt speciális ügyész fellebbviteli tárgyalása

Pénteken folytatódik a fellebbviteli tárgyalás Dušan Kováčik korábbi speciális ügyész korrupciós ügyében.

Dušan Kováčik (Fotók: TASR - további képekért kattints a fotóra!)

Kováčik röviddel 9 óra előtt érkezett meg a Legfelsőbb Bíróságra, az újságírók kérdéseire ezúttal sem válaszolt. A pénteki tárgyalás a Speciális Ügyészi Hivatal okiratainak felolvasásával kezdődött. Azoknak az előnyöknek az összegzéséről van bennük szó, amelyekre az együttműködő vádlottak jogosultak.

A pénteki tárgyalás kezdetén máris szót kért az egykori speciális ügyész, és az ügy egyik koronatanúját, a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makót, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának korábbi vezetőjét bírálta, és arról beszélt, hogy Makó szabadlábra helyezése jutalom volt. „Nyilvánvaló, hogy az ügyész addig várt Makó szabadlábra helyezésével, amíg a Tisztítótűz-ügyben az ellenem és mások ellen tett vallomása végére nem értek – folytatta a vádlott.

A csütörtöki nap érdekessége az volt, hogy a korábbi tisztviselő 2020-ban még emlékezett Ľubomír Kudlička, a Takáč-bűnbanda vezetőjének vizsgálati fogságba helyezésének részleteire, tegnap a bíróságon viszont már nem.

A bíró emlékeztette Kováčikot, arra, hogy az előkészítő eljárás során miként vallott az ügyben tanúként szereplő ügyésznővel, Blanka Godžovával folytatott, 2017-es beszélgetésről.

„Nem emlékszem a dátumra, telefonáltam Godžovával a besztercebányai tárgyalásról. Valami olyasmit mondott, hogy nincs problémája azzal, ha nem nyújt be fellebbezést, amire azt mondtam neki, hogy a törvény szerint járjon el” – idézte a bíró Kováčik korábbi vallomását.

Miután a bíró ezt felolvasta, Kováčik egy rövid időre elhallgatott, és tekerte a fejét, hozzátéve, hogy a szituációra és a beszélgetésre már nem emlékszik.

„Én azt sem tudom, hogy kivel konzultált, ki javasolta ezt neki, én nem tudom”- mondta, hozzátéve, csak azt tudja, hogy Kudlička szabadlábra helyezését jogszerűnek értékelték.

A csütörtöki tárgyalás nem volt mentes indulatokról és kiabálástól. Šúrek ügyész megjegyezte, hogy Kováčik a vallomásakor tett bizonyos megjegyzéseket, amelyeket szeretne jegyzőkönyvbe venni, Kováčik pedig ekkor felemelte a hangját.

„Viselkedjen rendesen” – figyelmeztetett az ügyész, amire Kováčik azt felelte felemelt hanggal, hogy viselkedjen ő rendesen.

Kováčik tagadta, hogy a Takáč-bűnszervezetnek tevékenykedett, és azt is elutasította, hogy információkat szivárogtatott Kudličkáéknak. Az 50 ezer eurós kenőpénz kapcsán kiemelte, az egyetlen tanú, aki erről beszél, az Ľudovít Makó.

Mint ismert, a korábbi speciális ügyészt, aki tucatnyi súlyos korrupciós vagy egyéb ügyet söpört a szőnyeg alá, tavaly szeptemberben ítélték el első fokon 14 évre, idén márciusban viszont a jogerős ítéletig szabadlábra helyezték, csupán elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Másfél évig volt vizsgálati fogságban. Pamela Záleská bírónő, akinek a szenátusa az első fokú ítéletnél döntött a Specializált Büntető Bíróságon, mintegy 100 oldalas indoklást írt, Kováčik fellebbezése viszont 10-szer ilyen hosszú.

"Ártatlan vagyok és a halálos ágyamon is ezt fogom állítani" - üzente még az első fokú ítélet kihirdetése előtt megtartott záróbeszédében, és ezt a csütörtöki tárgyaláson is hangsúlyozta, hozzátéve, a halálos ágyán is ezt fogja mondani.

A Legfelsőbb Bíróság dönthet úgy, hogy az első fokú ítéletet megszünteti, módosít annak kvalifikációján, vagy akár megerősíti, de úgyis, hogy az egész ügyet visszaultaja a Specalizált Büntetőbíróságra.

A vádirat szerint Kováčik legalább 2017-től a Takáč-bűnbandának segített olyan módon, hogy különböző információkat szivárogtatott a tagjaikat érintő ügyek irataiból, és hogy 50 ezer eurónyi kenőpénzt kapott azért, hogy bebiztosítja a bűnszervezet feje, Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezését.

Az ügy egyik koronatanúja a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának korábbi vezetője, aki a kenőpénz közvetítéséért saját bevallása szerint további 25 ezer eurót kapott. Beszélt arról is, hogy Kováčik számára is szivárogtatott információt olyan ügyben, melyben ő, vagyis Makó volt a gyanúsított, bizonyítékként pedig átadott neki egy határozatot egy ellene irányuló eljárásról. Ezt meg is találták a nyomozók a nála tartott házkutatás során.

(aktuality.sk)