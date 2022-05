Túszejtés a Vámbéryben – nemzetközi rendőrkutyás gyakorlat kezdődött Dunaszerdahelyen! (videó+fotók)

Három ország kutyavezetői egységeinek részvételével Nemzetközi Kinológiai Szeminárium és bemutató kezdődött csütörtökön reggel Dunaszerdahelyen.

Fotók: a szerző - További felvételekért kattints!

Csicsay Csaba, az összejövetelt szervező dunaszerdahelyi városi rendőrség századosa és kutyavezetője kifejtette, hogy összesen 21-en vesznek részt, Szlovákián kívül Magyarországról és Csehországból is érkezett több kutyavezető. A rendezvény célja a nemzetközi kapcsolatépítés, tapasztalatcsere, illetve az egyes országokból érkező kutyavezetők intézkedéskultúrájának bemutatása, gyakorlása.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján, csütörtökön délelőtt a sikabonyi futballpályán Karaffa Attila emlékeztetett arra, hogy a mai felgyorsult világban egyre több az erőszakos cselekmény, melyeknek korcsoporttól függetlenül fiatalok és idősek is áldozatául esnek. „Önöknek is különböző eseteknél kell helytállniuk. Fegyelem és elhivatottság nélkül nem megy mindez. Sem a négylábú társuk nélkül. Szükségük van egymásra, nekünk pedig a polgári életben önökre” – szögezte le, majd köszönetet mondott a munkájukért. Figyelmeztetett arra is, hogy a szomszédban háború zajlik, így „most különösen fontos az éberség és a megfelelő kiképzés”.

Az esemény több helyszínen zajlik, csütörtökön délelőtt az első komolyabb szituációs feladat például a Vámbéry Ármin Alapiskola tantermeiben. Itt fegyveres túszejtést szimuláltak, amit a speciálisan kiképzett rendőrkutyák bevetésével kellett megoldaniuk, a túszejtőt semlegesíteniük.

Csütörtökön a délutáni órákban a rendezvény a sikabonyi sportpályán folytatódik, ahol gépjárműben ülő elkövetőket kell semlegesíteniük a kutyáknak, továbbá bemutatják a szájkosaras blokkolást 1, illetve 2 elkövetőn, blokkolniuk kell majd szökésben lévő elkövetőt, támadást elhárítaniuk.

Pénteken reggel a városi szabadidőparkban tartják az egyes szimulációkat. Itt autóbuszban lévő fegyveres túszejtőket kell semlegesíteniük a résztvevőknek.

(SzT)