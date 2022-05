Zenés évszakok – Tavaszi komolyzenei koncert a Füleki Városi Művelődési Központban

Május 27-én pénteken 17:00 órai kezdettel kerül sor a Füleki Városi Művelődési Központ Zenés évszakok című komolyzenei programsorozata harmadik évfolyamának nyitórendezvényére.

A Tavaszi komolyzenei koncert vendégei Jakab Tünde fuvolaművész és Michal Matejčík hárfaművész, akik számos szakmai sikerrel a hátuk mögött itthon és külföldön is elismert előadók.



Jakab Tünde már egészen korán, 13 éves korában belekóstolt a professzionális zenei életbe, amikor a Szlovák Filharmonikusokkal lépett fel a pozsonyi Vigadóban. 2011 januárjában debütált a bécsi Musikverein Aranytermében, ahol a legendás szoprán, Renate Holm oldalán léphetett színpadra. A Kassai Állami Színház, valamint a bécsi Salonorchester Alt Wien és a Resindezorchester Wien zenekarok első fuvolása is volt. Tanulmányait a Grazi Zeneművészeti és Előadó-művészeti Egyetemen végezte. Azóta elsősorban szólótevékenységgel foglalkozik.



Michal Matejčík a Pozsonyi Állami Konzervatóriumot és a Bécsi Zeneakadémiát látogatta. Már tanulmányai alatt olyan zenekarokba kapott meghívást, mint a Radio-Symphonieorchester Wien, Recreation Graz, és a japán Pacific Music Festival Orchestra, ahol elsőként képviselte Szlovákiát. Szóló-, zenekari, és kamarajátékosként is szerepel, valamint komponál. 2011 óta a pop- és elektronikus zenébe is igyekszik becsempészni a hárfát. George Michael brit énekest a „The Symphonica Tour“ című turnéján kísérte, s vendége volt a Depeche Mode zenekar bécsi koncertjének.



A duó füleki komolyzenei koncertjén többek között Bellini, Donizetti és Debussy művei hangzanak el, valamint saját szerzeményeket is előadnak. Az egymást szépen kiegészítő fuvola és hárfa közös dallamai varázslatos élményt ígérnek.

A Zenés évszakok című rendezvénysorozatot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

Belépőjegyek elővételben a www.kultura.filakovo.sk honlapon, vagy személyesen a vmk-ban vásárolhatók.

Időpont: 2022 május 27., 17:00

Helyszín: Fülek, Városi Művelődési Központ

(-)