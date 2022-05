Meghalt Ray Liotta, a fantasztikus amerikai színész, akinek karrierje az 1990-es Martin Scorsese krimi klasszikusában, a Goodfellasban kezdődött. Mindössze 67 éves volt. A hírek szerint álmában halt meg a Dominikai Köztársaságban, ahol a Dangerous Waters című filmet forgatta.

Ray Liotta - AFP

Liotta lányát, Karent hagyja hátra, akinek volt felesége, Michelle Grace az édesanyja.

A színész az utóbbi időben sokat forgatott. Legutóbb többek között a Maffiózók előzményfilmjében, a The Many Saints of Newarkban játszott, illetve Steven Soderbergh HBO Maxon debütált filmjében, a Semmi hirtelen mozdulatban. Éppen befejezte a Elizabeth Banks által rendezett amerikai horror, Cocaine Bear forgatását, és a The Substance című filmben szerepelt volna Demi Moore-ral és Margaret Qualley-vel.

A színész 1954-ben született New Jersey államban, majd nevelőszülőknél nőtt fel. A Miami Egyetemen végzett a '70-es évek végén, ahol színészetet tanult.

Játszott a Nagymenők mellett a Baseball álmok, az Őrjítő vágy, a 99-es paragrafus, a Felejthetetlen, a Revolver vagy a Hannibal című filmekben is. 2005-ben Emmy-díjat kapott.

VIAtelex.hu