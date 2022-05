Ifjabb Slota nem akar más nemzeteket gyűlölni

A Haza – Nemzeti Párt (Domov - národná strana) a csalódott választóknak és a parlamenten kívüli Szlovák Nemzeti Párttól (SNS) távozóknak akar alternatívát nyújtani, jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján a párt vezetője, Pavol Slota, Ján Slota korábbi SNS-elnök fia.

Pavol Slota (Fotó: TASR)

„A nemzeti identitás erősítésén fogunk dolgozni, de nem úgy, hogy közben más népek ellen keltünk gyűlöletet. A nemzeti érzület a szeretetről szól, nem a gyűlöletről” – jelentette ki Pavol Slota. „Nálunk a szlovákok, a szlovák nők, Szlovákia lesz a prioritás” – tette hozzá.

Az új politikai tömörülés a nemzeti és a keresztény értékeket, valamint a szociális igazságosságot akarja képviselni. A támogató aláírások gyűjtését már egy évvel ezelőtt megkezdte a párt, amely már a belügyminisztériumban is be van jegyezve. Ugyanis nem új tömörülésről van szó, az Egyszerű Emberek (Obyčajní ľudia) átnevezésével jött létre. A pártnak tagja Víťazoslav Moric is, aki korábban szintén volt az SNS elnöke.

(TASR)