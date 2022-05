Gyimesi törvénnyel tiltaná, hogy középületekre tegyék ki egy kisebbség zászlaját

Az ellenzéki ĽSNS-szel parlamentbe jutott, azóta viszont közülük kivált, és a Život (Élet) nevű pártot megalapított Tomáš Tarabával közösen törvénymódosítást nyújtottak be annak érdekében, hogy betiltsák a szivárványos zászló kifüggesztését a legtöbb középületre.

Gyimesi György - Fotó: TASR

A Denník N szerint Gyimesi és Taraba módosításával állami hivatalok, kormányépületek, de önkormányzati épületek és iskolák homlokzatára is tilos volna bármilyen szexuális orientációt propagáló mozgalom, szervezet, közösség vagy ideológia szimbólumait kihelyezni.

Juraj Šeliga (Za ľudí), a parlament alelnöke szerint egy ilyen javaslat alkotmányellenes. Gyimesi szerint viszont teljesen legitim, mivel szerinte a szivárványos zászló nem a középületekre való. Azzal viszont nincs gondja, ha azt bárki a saját erkélyére kifüggeszti

Számos koalíciós képviselőt meglepett ez a javaslat, különösen úgy, hogy Gyimesi azt csendben, egy ellenzéki képviselővel közösen nyújtotta be. Többen ezt a koalíciós szerződés megsértéseként értékelik. Nemcsak az SaS-es Jana Bittó Cigániková, aki megvan róla győződve, hogy Igor Matovič, az OĽaNO elnöke is tudott róla, mivel szerinte Gyimesi Matovič legközelebbi emberei közé tartozik, aki még a "cipőfűzőjét sem köti be nélküle". Cigániková egészen odáig ment, hogy azt nyilatkozta, Matovič ezzel is az inflációs törvénycsomagját első olvasatban megszavazó ellenzéki képviselőket jutalmazza.

Meglepte ugyanakkor a javaslat az OĽaNO képviselőit is. Még a konzervatívabbakat is, például Lucia Drábikovát, aki szerint ezt meg kell majd vitatni a frakcióülésen. Gyimesi állítja, Michal Šipoš frakcióvezetőt tájékoztatta lépéséről, Šipoš szerint viszont már csak akkor, amikor a törvénymódosítást benyújtotta. Szerinte is terítéken lesz az ügy a frakcióban.

Tomáš Taraba néhány képviselőtársával tavaly októberben már benyújtott egy hasonló módosítást, melyben viszont minden szimbólumot kitiltottak volna a középületekről, ami nem Szlovákia, az EU, más országok vagy nemzetközi szervezetek hivatalos szimbóluma. Ezt októberben visszavonták, novemberben viszont újra beterjesztették, és a parlamentben 138-ból 45 képviselő meg is szavazta. Köztük voltak a smeresek, az ĽSNS és a Republika képviselői, továbbá néhányan a Sme rodinából és az OĽaNO-ból is. Gyimesi akkor tartózkodott - a Denník N cikke szerint ugyan ésszerűnek tartotta, de mivel ellenzéki javaslatról volt szó, nem voksolt mellette.

Mostani javaslatuk szerint egyébként például a szivárványos zászlót nem lehetne kifüggeszteni a szlovák külképviseleteken, de még a kisebbségek jogait képviselő ombudsman irodájánál sem.

(Denník N)