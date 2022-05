A koalíció nem tud róla, hogy az államfő visszadobná Matovič csomagját

A kormánykoalíció nem tud róla, hogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök ne írná alá Igora Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter családmegsegítési csomagját, amit ezen a héten hagyott jóvá a parlament – jelentette ki Marek Šefčík (OĽaNO) és Radovan Kazda (SaS) parlamenti képviselő vasárnap a TA3 V politike című műsorában.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Šefčík bízik benne, hogy a köztársasági elnök családpárti, és aláírja a törvényt. Ján Ferenčák, a parlamenten kívüli Hlas képviselője szerint a párt az államfőre bízza a döntést. Hasonlóan cselekszik a Smer is – erősítette meg alelnöke, Erik Kaliňák.

Ferenčák szerint az emberek segítségre várnak, de az nem érkezik. Rámutatott az egyre növekvő inflációra, valamint arra, hogy a V4-es országok közül nálunk a legdrágább a gázolaj. „A csomag nem segített az időseknek, a gyermekes dolgozóknak, sem a szegényeknek. A gazdagokat segítette” – tette hozzá. Šefčík ugyanakkor rámutatott, hogy a csomag a családokat támogatja. Kazda szerint az SaS azért nem értett egyet a csomaggal, mert nem célirányosan segít.

A beszélgetés résztvevői a tanári fizetések emelésére is kitértek. Šefčík bízik benne, hogy az SaS-szel és a pénzügyminiszterrel is sikerül ezen a téren megegyezni.

Kazda szerint a koalíció továbbra is működik, az SaS egyértelműen a tagjának érzi magát. Ugyanezen az állásponton van Šefčík is. A Smer alelnöke szerint a jelenlegi kormányt legyőzték, és nincs bizalma. Hozzátette, a Smer egy olyan népszavazási petíció összeállításán dolgozik alkotmányjogászokkal, amely az előrehozott választásokat érinti. Ezt jövő héten mutatják be, céljuk pedig, hogy a népszavazást már az őszi választásokon megejthessék.



TASR/para