Bindics László: "Csak az alázatos munka segíthet fejlődni"

Kezdjünk is bele akkor. Először is szeretnék gratulálni, ha jól tudom a Magyar Fórum önt választotta a dunaszerdahelyi járás elnökévé?

Igen, nagy megtiszteltetés ez számomra, köszönöm a lehetőséget, nem okozok csalódást.

Ahogy látjuk a Magyar Fórum egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mi lehet ennek az oka ön szerint?

Igen az elmúlt hónapokban 2% körül vagy afölé mérik a pártot a releváns közvéleménykutatók. Véleményem szerint ez a sok apró munkának, és a nyílt, őszinte párbeszédnek köszönhető. Mi a megalakulásunk óta ugyanazt kommunikáljuk, ugyanazok a prioritásaink, nem változtattunk az alapelveinken és az értékeinken. Mondhatnám, hogy egyenes gerinccel kiállunk a választóink elé. És ahogy látjuk, ha lassan is, de ez meghozza a kívánt eredményt.

Mik a tervei a jövőre nézve?

Szeretném ha elérnénk a parlamenti küszöböt, tehát országosan az 5%-ot.

Ön szerint ez nem lehetetlen vállalkozás?

Nem. És ezt komolyan mondom. Annó az egységes magyar pártra közel 12% választó szavazott. És ha nem is ekkora számot, de biztos vagyok benne, hogy 7-8%-ot el lehet érni.

Tervnek ez szép és jó, de hogyan képzeli el ezt megvalósítani?

Legfontosabb, hogy lezárjuk a múltat, de úgy, hogy ne hagyjuk magunk mögött azokat a régi értékeket, amik sikerre vitték a szlovákiai magyar pártokat. Én aránylag új vagyok a politikai életben és úgy vélem ezeken a régi értékeken alapuló, de új és energikus politikát kell folytatni a magyar és magyar érzelmű emberek megszólítása és képviselete érdekében. Szerintem nyilvánvaló, hogy változás kell! Aki ezt nem veszi észre az vak, vagy nem ért ahhoz, amit csinál. Generációváltásra van szükség. El kell engedni azoknak az embereknek a kezét akik már 20-30 éve ülnek a kényelmes közpénzekből eltartott székeken, és esélyt kell adni a következő generációnak. És nem csak szóban kell ezt megtenniük, hanem tettekben is. Az elmúlt 3 országos választás tisztán mutatja, hogy zsákutcába jutott a szlovákiai magyar politika, innen csak építkezve és nem tovább rombolva lehet kijutni. Le kell vonni a következtetéseket és a megélhetési politikusoknak el kell hagyniuk a harcteret.

Most mondhatnák páran önre, hogy kezdőként erős szavakat használ.

Nézze, néha ki kell mondani a fejlődés érdekében, olyat is, ami a másiknak fájhat. Politikusnak lenni is csak egy munka. És ha a munkájában az ember megbukik, akkor le kell vonni a következtetéseket.

Tehát a Magyar Fórum jó úton halad?

Biztos vagyok benne, hogy igen, és a következő parlamenti választásokra megugorjuk az 5%-ot.

Most beszéljük kicsit a szűkebb környezetéről. Bősről. Mit lát, mit lehetne tenni szülővárosáért?

Nekem Bős a lelkem egy része. Itt születtem, nőttem fel, innen származnak őseim is. Ide köt mindenem. Véleményem szerint ez a város nem aknázza ki a benne rejlő lehetőségeit. Azt szeretném, hogy Bős a Csallóköz egyik meghatározó városává nője ki magát, a lehetőségek városává, tele új munkalehetőséggel és fejlődő, növekvő turizmussal.

Miben látja ennek a megvalósítását konkrétan?

Itt van az erőmű, ami sok turistát vonz, de sajnos nem tudjuk őket a városunkban marasztalni. Mivel van termálvizünk egy vellnes száloda velneszközpontal, termálfürdővel, medencékkel az erőmű lábánál ezen tudna segíteni, csak a megbízható befektetőket kell megtalálni. Az ipari park létesítése is már többször felmerült, de sosem sikerült. Számomra ez prioritás, lehetőséget teremtene az új munkahelyek létesítésére, ami a lakosok érdekeit szolgálná. Hiányzik egy sportközpont is. Sok a sportegyesület a városban, főleg a küzdősportok a népszerűek. Egy kisebb fedett sportcsarnoknak sok fiatal hasznát venné. Kilehetne használni a Duna közelségét is különféle túra, kajak, bicikli horgász és vadász központ a Duna partján. De a sok évtizede a várost kettészelő patakba folyó forró termálvíz kérdésére is megoldást kell találni. Akár üvegházak vagy lakások fűtésére is fel lehetne használni ezt a természeti kincset, legalább fel kellene térképezni a lehetőségeket. A legkisebbeknek egy nagy játszóház biztosítása is fontos, ahol biztonságban szórakozva tölthetnék az idejüket – szüleik felügyelete mellett. És még tudnám folytatni a sort…

Látom ötletei, elképzelései vannak, de ezeket reálisan is meg lehet valósítani?

Igen, biztos vagyok benne. Sok munkával és akarattal, együttműködve a lakosokkal, kikérve, és komolyan véve a véleményüket, együtt sok mindent képesek vagyunk elérni. Tudom, mert egy vagyok közülük. Értem és érzem a problémáikat. És tudom, hogy Bősön jó és erős emberek élnek, akik vágynak a fejlődésre. Merem üzenni nekik: együtt, velem, sikerülni fog.

